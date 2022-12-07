07 декабря 2022

DM: приютивший украинского беженца британец обвинил гостя в изнасиловании

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Потерпевший приютил беженца в своем доме Фото:

Британец заявил в полицию о попытке изнасилования беженцем из Украины, которого он приютил в своем доме. В полиции достаточных доказательств не обнаружили.

«По словам британца из Бирмингема, после начала спецоперации на Украине он решил предоставить жилье беженцам. Он выбрал мужчину, с которым до этого общался по телефону и которого не смущал тот факт, что хозяин жилья — гей. Несколько недель спустя он якобы подверг сексуальному насилию хозяина жилья в его собственной постели», — сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, беженец из украинского города Ужгород заселился к англичанину в августе. По словам британца, через несколько недель мужчина забрался к нему в постель. Он пояснил, что полиция отказалась проводить экспертизу синяков на конечностях и ягодицах, а сам владелец жилья был пьян и не смог детально вспомнить инцидент. В итоге полиция отпустила украинца из-за недостаточных доказательств.

Ранее американская газета The Washington Post сообщала о том, что Германия потеряла энтузиазм в помощи украинским беженцам, поскольку изрядно устала от них. А британцы стали массово отказываться от сдачи им жилья. Бесплатное проживание украинцев в европейских отелях также заканчивается. На фоне этого они устраивают протесты, писал обозреватель Mysl Polska.

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Британец заявил в полицию о попытке изнасилования беженцем из Украины, которого он приютил в своем доме. В полиции достаточных доказательств не обнаружили. «По словам британца из Бирмингема, после начала спецоперации на Украине он решил предоставить жилье беженцам. Он выбрал мужчину, с которым до этого общался по телефону и которого не смущал тот факт, что хозяин жилья — гей. Несколько недель спустя он якобы подверг сексуальному насилию хозяина жилья в его собственной постели», — сообщает газета Daily Mail. По данным издания, беженец из украинского города Ужгород заселился к англичанину в августе. По словам британца, через несколько недель мужчина забрался к нему в постель. Он пояснил, что полиция отказалась проводить экспертизу синяков на конечностях и ягодицах, а сам владелец жилья был пьян и не смог детально вспомнить инцидент. В итоге полиция отпустила украинца из-за недостаточных доказательств. Ранее американская газета The Washington Post сообщала о том, что Германия потеряла энтузиазм в помощи украинским беженцам, поскольку изрядно устала от них. А британцы стали массово отказываться от сдачи им жилья. Бесплатное проживание украинцев в европейских отелях также заканчивается. На фоне этого они устраивают протесты, писал обозреватель Mysl Polska.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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