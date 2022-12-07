Пермский завод обратился к Путину за разрешением выкупить активы мировых компаний

Пермская компания готова приобрести активы иностранных предприятий Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Пермский поставщик удобрений «Уралхим» просит президента РФ Владимира Путина одобрить сделку по приобретению российских активов Cargill и Viterra (компании являются зерновыми трейдерам и входят в число крупнейших экспортеров российского зерна). Гендиректор предприятия Дмитрий Коняев в конце ноября написал письмо главе государства.

«Коняев пишет, что вопрос предварительно обсужден и согласован с Минсельхозом. Он просит Владимира Путина поддержать предложение и поручить правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями выдать „Уралхиму“ разрешения на покупку активов иностранных компаний», — передает « Коммерсант ».

По словам Коняева, Cargill и Viterra собираются прекратить работу на территории РФ в следующем году. По данным издания, Путин уже направил положительное заключением на имя премьера Михаила Мишустина. При этом сами зерновые трейдеры информацию о прекращении работы на территории страны опровергают и не собираются приступать к процессу переговоров о продаже. Источники СМИ подчеркивают, что в такой ситуации получить согласие на совершение сделки будет очень проблематично.

URA.RU уже писало, что президент РФ Владимир Путин распорядился наградить двух руководителей крупных пермских предприятий. Одним из них стал Алексей Аверьянов — директор филиала «МПУ» АО «Объединенная химическая компания „Уралхим“» в Перми. Ранее поставщика удобрений включили в «Лигу зеленых брендов». В нее входят производители, придерживающиеся принципов устойчивого развития в своей работе.