07 декабря 2022

Пермский завод обратился к Путину за разрешением выкупить активы мировых компаний

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов, пшеница, зерно, погрузка
Пермская компания готова приобрести активы иностранных предприятий Фото:

Пермский поставщик удобрений «Уралхим» просит президента РФ Владимира Путина одобрить сделку по приобретению российских активов Cargill и Viterra (компании являются зерновыми трейдерам и входят в число крупнейших экспортеров российского зерна). Гендиректор предприятия Дмитрий Коняев в конце ноября написал письмо главе государства.

«Коняев пишет, что вопрос предварительно обсужден и согласован с Минсельхозом. Он просит Владимира Путина поддержать предложение и поручить правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями выдать „Уралхиму“ разрешения на покупку активов иностранных компаний», — передает «Коммерсант».

По словам Коняева, Cargill и Viterra собираются прекратить работу на территории РФ в следующем году. По данным издания, Путин уже направил положительное заключением на имя премьера Михаила Мишустина. При этом сами зерновые трейдеры информацию о прекращении работы на территории страны опровергают и не собираются приступать к процессу переговоров о продаже. Источники СМИ подчеркивают, что в такой ситуации получить согласие на совершение сделки будет очень проблематично.

URA.RU уже писало, что президент РФ Владимир Путин распорядился наградить двух руководителей крупных пермских предприятий. Одним из них стал Алексей Аверьянов — директор филиала «МПУ» АО «Объединенная химическая компания „Уралхим“» в Перми. Ранее поставщика удобрений включили в «Лигу зеленых брендов». В нее входят производители, придерживающиеся принципов устойчивого развития в своей работе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермский поставщик удобрений «Уралхим» просит президента РФ Владимира Путина одобрить сделку по приобретению российских активов Cargill и Viterra (компании являются зерновыми трейдерам и входят в число крупнейших экспортеров российского зерна). Гендиректор предприятия Дмитрий Коняев в конце ноября написал письмо главе государства. «Коняев пишет, что вопрос предварительно обсужден и согласован с Минсельхозом. Он просит Владимира Путина поддержать предложение и поручить правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями выдать „Уралхиму“ разрешения на покупку активов иностранных компаний», — передает «Коммерсант». По словам Коняева, Cargill и Viterra собираются прекратить работу на территории РФ в следующем году. По данным издания, Путин уже направил положительное заключением на имя премьера Михаила Мишустина. При этом сами зерновые трейдеры информацию о прекращении работы на территории страны опровергают и не собираются приступать к процессу переговоров о продаже. Источники СМИ подчеркивают, что в такой ситуации получить согласие на совершение сделки будет очень проблематично. URA.RU уже писало, что президент РФ Владимир Путин распорядился наградить двух руководителей крупных пермских предприятий. Одним из них стал Алексей Аверьянов — директор филиала «МПУ» АО «Объединенная химическая компания „Уралхим“» в Перми. Ранее поставщика удобрений включили в «Лигу зеленых брендов». В нее входят производители, придерживающиеся принципов устойчивого развития в своей работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...