WSWS: атаки на аэродромы России доказывают, что НАТО «хочет войны»

08 декабря 2022 в 07:58 Размер текста - 17 +

На сайте WSWS подчеркивают, что атаки ВСУ координируются США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Альянс НАТО хочет не мира, а наоборот — войны. Об этом сообщается на сайте Международного комитета Четвертого Интернационала (World Socialist Web Site). «Надежда на то, что „разум восторжествует“ и конфликт [РФ и Украины] вскоре будет завершен путем переговоров, является политически парализующим и опасным заблуждением. НАТО не хочет „мира“. Оно хочет войны», — пишут авторы сайта World Socialist Web Site. Они подчеркивают, что атаки Украины якобы координируются американской стороной. Также утверждается, что США уже «перешли красные линии не только РФ, но и свои собственные». Также отмечается, что Киев при планировании своих атак якобы полагается на шпионскую сеть Вашингтона. Ранее в Пентагоне заявляли, что Вашингтон не координирует с Киевом все планируемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) действия. Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных при украинских атаках на российские аэродромы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цели, по словам президента РФ, заключаются в защите гражданского населения Донбасса, а также демилитаризации страны. При этом страны Запада активно оказывают поддержку Киеву.

Альянс НАТО хочет не мира, а наоборот — войны. Об этом сообщается на сайте Международного комитета Четвертого Интернационала (World Socialist Web Site). «Надежда на то, что „разум восторжествует“ и конфликт [РФ и Украины] вскоре будет завершен путем переговоров, является политически парализующим и опасным заблуждением. НАТО не хочет „мира“. Оно хочет войны», — пишут авторы сайта World Socialist Web Site. Они подчеркивают, что атаки Украины якобы координируются американской стороной. Также утверждается, что США уже «перешли красные линии не только РФ, но и свои собственные». Также отмечается, что Киев при планировании своих атак якобы полагается на шпионскую сеть Вашингтона. Ранее в Пентагоне заявляли, что Вашингтон не координирует с Киевом все планируемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) действия. Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных при украинских атаках на российские аэродромы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цели, по словам президента РФ, заключаются в защите гражданского населения Донбасса, а также демилитаризации страны. При этом страны Запада активно оказывают поддержку Киеву.