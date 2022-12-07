07 декабря 2022

WSWS: атаки на аэродромы России доказывают, что НАТО «хочет войны»

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Генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в ВОВ. Екатеринбург, вертолет, ми-8, аэродром каменск-уральский
На сайте WSWS подчеркивают, что атаки ВСУ координируются США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Альянс НАТО хочет не мира, а наоборот — войны. Об этом сообщается на сайте Международного комитета Четвертого Интернационала (World Socialist Web Site).

«Надежда на то, что „разум восторжествует“ и конфликт [РФ и Украины] вскоре будет завершен путем переговоров, является политически парализующим и опасным заблуждением. НАТО не хочет „мира“. Оно хочет войны», — пишут авторы сайта World Socialist Web Site. Они подчеркивают, что атаки Украины якобы координируются американской стороной. Также утверждается, что США уже «перешли красные линии не только РФ, но и свои собственные». Также отмечается, что Киев при планировании своих атак якобы полагается на шпионскую сеть Вашингтона.

Ранее в Пентагоне заявляли, что Вашингтон не координирует с Киевом все планируемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) действия. Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных при украинских атаках на российские аэродромы.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цели, по словам президента РФ, заключаются в защите гражданского населения Донбасса, а также демилитаризации страны. При этом страны Запада активно оказывают поддержку Киеву.

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Альянс НАТО хочет не мира, а наоборот — войны. Об этом сообщается на сайте Международного комитета Четвертого Интернационала (World Socialist Web Site). «Надежда на то, что „разум восторжествует“ и конфликт [РФ и Украины] вскоре будет завершен путем переговоров, является политически парализующим и опасным заблуждением. НАТО не хочет „мира“. Оно хочет войны», — пишут авторы сайта World Socialist Web Site. Они подчеркивают, что атаки Украины якобы координируются американской стороной. Также утверждается, что США уже «перешли красные линии не только РФ, но и свои собственные». Также отмечается, что Киев при планировании своих атак якобы полагается на шпионскую сеть Вашингтона. Ранее в Пентагоне заявляли, что Вашингтон не координирует с Киевом все планируемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) действия. Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных при украинских атаках на российские аэродромы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цели, по словам президента РФ, заключаются в защите гражданского населения Донбасса, а также демилитаризации страны. При этом страны Запада активно оказывают поддержку Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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