07 декабря 2022
06 декабря 2022

Житель ЯНАО получил условный срок за вырубку леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вырубка леса, против которой выступают местные жители. Челябинск, дрова, спиленные деревья, пни
Суд обязал мужчину возместить нанесенный ущерб Фото:

Прокуратура Красноселькупского района (ЯНАО) признала виновным мужчину, который занимался незаконной вырубкой леса и нанес ущерб более 1 миллиона рублей. Об этом сообщили на сайте окружного ведомства.

«В результате его преступных действий государству причинен ущерб в размере более 1,3 миллионов рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год условно», — говорится на сайте прокуратуры.

Отмечается, что суд также обязал мужчину возместить нанесенный ущерб. Имея договоренность с индивидуальным предпринимателем, мужчина занимался валкой деревьев для заготовки. В личных целях в качестве дров мужчина незаконно вырубил деревья породы сосна более 30 штук. Лесной участок, на котором происходила незаконная вырубка расположен в водоохранной зоне.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник ТЭК дал указание подчиненному незаконно вырубить деревья на участке. Правоохранительные органы ущерб оценили в 249 тысяч рублей.

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Прокуратура Красноселькупского района (ЯНАО) признала виновным мужчину, который занимался незаконной вырубкой леса и нанес ущерб более 1 миллиона рублей. Об этом сообщили на сайте окружного ведомства. «В результате его преступных действий государству причинен ущерб в размере более 1,3 миллионов рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год условно», — говорится на сайте прокуратуры. Отмечается, что суд также обязал мужчину возместить нанесенный ущерб. Имея договоренность с индивидуальным предпринимателем, мужчина занимался валкой деревьев для заготовки. В личных целях в качестве дров мужчина незаконно вырубил деревья породы сосна более 30 штук. Лесной участок, на котором происходила незаконная вырубка расположен в водоохранной зоне. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник ТЭК дал указание подчиненному незаконно вырубить деревья на участке. Правоохранительные органы ущерб оценили в 249 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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