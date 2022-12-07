Житель ЯНАО получил условный срок за вырубку леса

08 декабря 2022 в 09:53 Размер текста - 17 +

Суд обязал мужчину возместить нанесенный ущерб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Красноселькупского района (ЯНАО) признала виновным мужчину, который занимался незаконной вырубкой леса и нанес ущерб более 1 миллиона рублей. Об этом сообщили на сайте окружного ведомства. «В результате его преступных действий государству причинен ущерб в размере более 1,3 миллионов рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год условно», — говорится на сайте прокуратуры. Отмечается, что суд также обязал мужчину возместить нанесенный ущерб. Имея договоренность с индивидуальным предпринимателем, мужчина занимался валкой деревьев для заготовки. В личных целях в качестве дров мужчина незаконно вырубил деревья породы сосна более 30 штук. Лесной участок, на котором происходила незаконная вырубка расположен в водоохранной зоне. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник ТЭК дал указание подчиненному незаконно вырубить деревья на участке. Правоохранительные органы ущерб оценили в 249 тысяч рублей.

Прокуратура Красноселькупского района (ЯНАО) признала виновным мужчину, который занимался незаконной вырубкой леса и нанес ущерб более 1 миллиона рублей. Об этом сообщили на сайте окружного ведомства. «В результате его преступных действий государству причинен ущерб в размере более 1,3 миллионов рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год условно», — говорится на сайте прокуратуры. Отмечается, что суд также обязал мужчину возместить нанесенный ущерб. Имея договоренность с индивидуальным предпринимателем, мужчина занимался валкой деревьев для заготовки. В личных целях в качестве дров мужчина незаконно вырубил деревья породы сосна более 30 штук. Лесной участок, на котором происходила незаконная вырубка расположен в водоохранной зоне. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник ТЭК дал указание подчиненному незаконно вырубить деревья на участке. Правоохранительные органы ущерб оценили в 249 тысяч рублей.