Челябинцев приглашают служить по контракту под Екатеринбургом

22 ноября 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

В 48 ракетную бригаду требуются специалисты на ряд должностей Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителей Челябинской области приглашают на службу по контракту в 48 ракетную бригаду, дислоцированную в поселке Еланский под Екатеринбургом. Объявление о наборе опубликовали на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по Челябинской области. «Проводится отбор на военную службу по контракту в 48 ракетную бригаду. Вакантные должности: механик-водитель, старший механик-водитель-гранатометчик, радиотелефонист расчета автоматизированных средств управления стартовой батареи, стрелок комендантского отделения комендантского взвода. Денежное довольствие от 32948 рублей», — говорится в объявлении о наборе. Для подписания контракта соискатели должны быть здоровы, обладать хорошей физподготовкой и не иметь судимостей. Кандидаты, отвечающие всем необходимым требованиям, будут зачислены в ряды ВС РФ, и начнут получать все социальные и военные льготы. Ранее челябинцев приглашали служить на Северный флот. Кандидаты должны иметь идеальное здоровье и быть не старше 35 лет. Прошедшие отбор и поступившие на службу могут рассчитывать на зарплату от 50 тысяч рублей.

Жителей Челябинской области приглашают на службу по контракту в 48 ракетную бригаду, дислоцированную в поселке Еланский под Екатеринбургом. Объявление о наборе опубликовали на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по Челябинской области. «Проводится отбор на военную службу по контракту в 48 ракетную бригаду. Вакантные должности: механик-водитель, старший механик-водитель-гранатометчик, радиотелефонист расчета автоматизированных средств управления стартовой батареи, стрелок комендантского отделения комендантского взвода. Денежное довольствие от 32948 рублей», — говорится в объявлении о наборе. Для подписания контракта соискатели должны быть здоровы, обладать хорошей физподготовкой и не иметь судимостей. Кандидаты, отвечающие всем необходимым требованиям, будут зачислены в ряды ВС РФ, и начнут получать все социальные и военные льготы. Ранее челябинцев приглашали служить на Северный флот. Кандидаты должны иметь идеальное здоровье и быть не старше 35 лет. Прошедшие отбор и поступившие на службу могут рассчитывать на зарплату от 50 тысяч рублей.