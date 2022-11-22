Челябинцев приглашают служить по контракту под Екатеринбургом

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
В 48 ракетную бригаду требуются специалисты на ряд должностей Фото:

Жителей Челябинской области приглашают на службу по контракту в 48 ракетную бригаду, дислоцированную в поселке Еланский под Екатеринбургом. Объявление о наборе опубликовали на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по Челябинской области.

«Проводится отбор на военную службу по контракту в 48 ракетную бригаду. Вакантные должности: механик-водитель, старший механик-водитель-гранатометчик, радиотелефонист расчета автоматизированных средств управления стартовой батареи, стрелок комендантского отделения комендантского взвода. Денежное довольствие от 32948 рублей», — говорится в объявлении о наборе.

Для подписания контракта соискатели должны быть здоровы, обладать хорошей физподготовкой и не иметь судимостей. Кандидаты, отвечающие всем необходимым требованиям, будут зачислены в ряды ВС РФ, и начнут получать все социальные и военные льготы.

Ранее челябинцев приглашали служить на Северный флот. Кандидаты должны иметь идеальное здоровье и быть не старше 35 лет. Прошедшие отбор и поступившие на службу могут рассчитывать на зарплату от 50 тысяч рублей.

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Жителей Челябинской области приглашают на службу по контракту в 48 ракетную бригаду, дислоцированную в поселке Еланский под Екатеринбургом. Объявление о наборе опубликовали на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по Челябинской области. «Проводится отбор на военную службу по контракту в 48 ракетную бригаду. Вакантные должности: механик-водитель, старший механик-водитель-гранатометчик, радиотелефонист расчета автоматизированных средств управления стартовой батареи, стрелок комендантского отделения комендантского взвода. Денежное довольствие от 32948 рублей», — говорится в объявлении о наборе. Для подписания контракта соискатели должны быть здоровы, обладать хорошей физподготовкой и не иметь судимостей. Кандидаты, отвечающие всем необходимым требованиям, будут зачислены в ряды ВС РФ, и начнут получать все социальные и военные льготы. Ранее челябинцев приглашали служить на Северный флот. Кандидаты должны иметь идеальное здоровье и быть не старше 35 лет. Прошедшие отбор и поступившие на службу могут рассчитывать на зарплату от 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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