В больнице скончалась одна из пострадавших в ЧП после взрыва в Нижневартовске

08 декабря 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Погибшей женщине было 62 года Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ В больнице Сургута скончалась пострадавшая при взрыве газа в жилом доме Нижневартовска. Информация об этом была опубликована в telegram-канале правительства округа. «На утро 8 декабря в больницах региона продолжают лечение трое пострадавших при обрушении межэтажных перекрытий в доме по улице Мира в Нижневартовске. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось», — говорится в сообщении. Погибшая и еще один пациент 5 декабря были доставлены в Сургут из Нижневартовска. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое с отрицательной динамикой. Еще две пациентки продолжают лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице. Их состояние стабильное. Ранее URA.RU сообщало, что взрыв газа в одной из квартир жилого дома в Нижневартовске произошел 4 декабря. В результате ЧП восемь человек скончались и четверо были травмированы. Двоих из пострадавших с ожогами тела доставили бортом санавиации в Сургут.

В больнице Сургута скончалась пострадавшая при взрыве газа в жилом доме Нижневартовска. Информация об этом была опубликована в telegram-канале правительства округа. «На утро 8 декабря в больницах региона продолжают лечение трое пострадавших при обрушении межэтажных перекрытий в доме по улице Мира в Нижневартовске. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось», — говорится в сообщении. Погибшая и еще один пациент 5 декабря были доставлены в Сургут из Нижневартовска. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое с отрицательной динамикой. Еще две пациентки продолжают лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице. Их состояние стабильное. Ранее URA.RU сообщало, что взрыв газа в одной из квартир жилого дома в Нижневартовске произошел 4 декабря. В результате ЧП восемь человек скончались и четверо были травмированы. Двоих из пострадавших с ожогами тела доставили бортом санавиации в Сургут.