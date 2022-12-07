07 декабря 2022

В больнице скончалась одна из пострадавших в ЧП после взрыва в Нижневартовске

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Погибшей женщине было 62 года Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В больнице Сургута скончалась пострадавшая при взрыве газа в жилом доме Нижневартовска. Информация об этом была опубликована в telegram-канале правительства округа.

«На утро 8 декабря в больницах региона продолжают лечение трое пострадавших при обрушении межэтажных перекрытий в доме по улице Мира в Нижневартовске. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось», — говорится в сообщении.

Погибшая и еще один пациент 5 декабря были доставлены в Сургут из Нижневартовска. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое с отрицательной динамикой. Еще две пациентки продолжают лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице. Их состояние стабильное.

Ранее URA.RU сообщало, что взрыв газа в одной из квартир жилого дома в Нижневартовске произошел 4 декабря. В результате ЧП восемь человек скончались и четверо были травмированы. Двоих из пострадавших с ожогами тела доставили бортом санавиации в Сургут.

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В больнице Сургута скончалась пострадавшая при взрыве газа в жилом доме Нижневартовска. Информация об этом была опубликована в telegram-канале правительства округа. «На утро 8 декабря в больницах региона продолжают лечение трое пострадавших при обрушении межэтажных перекрытий в доме по улице Мира в Нижневартовске. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось», — говорится в сообщении. Погибшая и еще один пациент 5 декабря были доставлены в Сургут из Нижневартовска. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое с отрицательной динамикой. Еще две пациентки продолжают лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице. Их состояние стабильное. Ранее URA.RU сообщало, что взрыв газа в одной из квартир жилого дома в Нижневартовске произошел 4 декабря. В результате ЧП восемь человек скончались и четверо были травмированы. Двоих из пострадавших с ожогами тела доставили бортом санавиации в Сургут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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