Уральские силовики отказались от новогодних корпоративов ради детей Донбасса

Сотрудники Уральского таможенного управления отказались от корпоративов, а сэкономленные деньги направили на покупку 300 подарочных наборов детям и семьям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Решение пришло само: отказаться в этом году от новогоднего застолья, а сделать доброе дело и закупить новогодние гостинцы для детей и семей присоединенных территорий», — передает пресс-служба слова главы управления Алексея Фролова. Сбор денег поддержали все сотрудники ведомства и решили закупить 300 новогодних подарков: 150 детям и 150 семьям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
В семейные наборы входят продукты, которые семьи могут поставить на новогодний стол, а в детские наборы вошли сладости и игрушки. Гостинцы сопровождают записки с поздравлениями от таможенников.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев похвалил жителей Свердловской области за активную помощь жителям новых территорий РФ. Он подчеркнул, что жители региона отправили более 1600 тон помощи местным жителям.
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Сотрудники Уральского таможенного управления отказались от корпоративов, а сэкономленные деньги направили на покупку 300 подарочных наборов детям и семьям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Решение пришло само: отказаться в этом году от новогоднего застолья, а сделать доброе дело и закупить новогодние гостинцы для детей и семей присоединенных территорий», — передает пресс-служба слова главы управления Алексея Фролова. Сбор денег поддержали все сотрудники ведомства и решили закупить 300 новогодних подарков: 150 детям и 150 семьям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В семейные наборы входят продукты, которые семьи могут поставить на новогодний стол, а в детские наборы вошли сладости и игрушки. Гостинцы сопровождают записки с поздравлениями от таможенников. Ранее телеведущий Владимир Соловьев похвалил жителей Свердловской области за активную помощь жителям новых территорий РФ. Он подчеркнул, что жители региона отправили более 1600 тон помощи местным жителям.