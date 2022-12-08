Венгрия осудила ЕС за новый пакет санкций против России

Financial Times: власти Венгрии не поддерживают новые санкции ЕС против России

08 декабря 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Венгрия не поддержала ЕС в вопросе расширения антироссийских санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает газета Financial Times. «Они [члены союза] создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми», — пишет автор материала , ссылаясь на слова своего источника во власти Венгрии. Он отметил, что 7 декабря состоялась встреча постпредов стран ЕС. Кроме того, Венгрия также выступила против увеличения размера фонда союза. Уточняется, что из него финансируются средства, которые в дальнейшем направляются для помощи Украине. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз может оказаться в долговой яме, если продолжит оказывать поддержку Киеву. Также военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что отношения между Венгрией и Украиной имеют сложный характер в связи с историческим контекстом. Западные страны начали вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на Украине. Крайний пакет санкций был согласован 6 октября. Но не все страны поддерживают отношение Евросоюза к России и Украине.

Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает газета Financial Times. «Они [члены союза] создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми», — пишет автор материала, ссылаясь на слова своего источника во власти Венгрии. Он отметил, что 7 декабря состоялась встреча постпредов стран ЕС. Кроме того, Венгрия также выступила против увеличения размера фонда союза. Уточняется, что из него финансируются средства, которые в дальнейшем направляются для помощи Украине. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз может оказаться в долговой яме, если продолжит оказывать поддержку Киеву. Также военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что отношения между Венгрией и Украиной имеют сложный характер в связи с историческим контекстом. Западные страны начали вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на Украине. Крайний пакет санкций был согласован 6 октября. Но не все страны поддерживают отношение Евросоюза к России и Украине.