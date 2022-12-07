07 декабря 2022

Жители ХМАО выиграли в новогодних тиражах 180 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За пять лет югорчане купили более миллиона счастливых билетов Фото:

Более 180 миллионов рублей выиграли жители ХМАО в новогодних тиражах «Русского лото». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Жителям ХМАО везет в новогодних тиражах „Русского лото“. За последние пять лет жители региона приобрели 1 261 644 счастливых билета на новогодние тиражи „Русского лото“ и выиграли в совокупности 180 611 911 рублей», — заявили в пресс-службе.

Как заявили в компании, что благотворя только розыгрышам «Новогоднего миллиарда» 34 человека из ХМАО стали обладателями выигрышей от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. А 18 человек стали лотерейными миллионерами.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО выиграл 3 миллиона рублей в лотерею. Билет он купил за 60 рублей через мобильное приложение.

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Более 180 миллионов рублей выиграли жители ХМАО в новогодних тиражах «Русского лото». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Жителям ХМАО везет в новогодних тиражах „Русского лото“. За последние пять лет жители региона приобрели 1 261 644 счастливых билета на новогодние тиражи „Русского лото“ и выиграли в совокупности 180 611 911 рублей», — заявили в пресс-службе. Как заявили в компании, что благотворя только розыгрышам «Новогоднего миллиарда» 34 человека из ХМАО стали обладателями выигрышей от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. А 18 человек стали лотерейными миллионерами. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО выиграл 3 миллиона рублей в лотерею. Билет он купил за 60 рублей через мобильное приложение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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