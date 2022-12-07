Жители ХМАО выиграли в новогодних тиражах 180 миллионов рублей

Более 180 миллионов рублей выиграли жители ХМАО в новогодних тиражах «Русского лото». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Жителям ХМАО везет в новогодних тиражах „Русского лото“. За последние пять лет жители региона приобрели 1 261 644 счастливых билета на новогодние тиражи „Русского лото“ и выиграли в совокупности 180 611 911 рублей», — заявили в пресс-службе.
Как заявили в компании, что благотворя только розыгрышам «Новогоднего миллиарда» 34 человека из ХМАО стали обладателями выигрышей от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. А 18 человек стали лотерейными миллионерами.
Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО выиграл 3 миллиона рублей в лотерею. Билет он купил за 60 рублей через мобильное приложение.
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