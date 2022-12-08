Силуанов: Россия готовит встречные меры на введение потолка цен на нефть

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, силуанов антон
Россия подготавливает встречные меры в ответ на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть Фото:

Россия готовит встречные меры на введение потолка цен на нефть. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Россия готовит встречные меры на введение потолка цен на нефть», — сказал он. Его слова приводит ТАСС.

Западные страны начали оказывать санкционное давление на РФ после начала спецоперации. В числе них числится и ценовой потолок на российскую нефть.

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Россия готовит встречные меры на введение потолка цен на нефть. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Россия готовит встречные меры на введение потолка цен на нефть», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Западные страны начали оказывать санкционное давление на РФ после начала спецоперации. В числе них числится и ценовой потолок на российскую нефть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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