Силуанов: Россия готовит встречные меры на введение потолка цен на нефть

08 декабря 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Россия подготавливает встречные меры в ответ на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия готовит встречные меры на введение потолка цен на нефть. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Россия готовит встречные меры на введение потолка цен на нефть», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Западные страны начали оказывать санкционное давление на РФ после начала спецоперации. В числе них числится и ценовой потолок на российскую нефть.

Россия готовит встречные меры на введение потолка цен на нефть. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Россия готовит встречные меры на введение потолка цен на нефть», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Западные страны начали оказывать санкционное давление на РФ после начала спецоперации. В числе них числится и ценовой потолок на российскую нефть.