В торговом комплексе — 80 павильонов
В Перми продают крытый торговый комплекс за 75 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito.
«Собственник продаст готовый бизнес в Орджоникидзевском районе: павильонный торговый комплекс (ТК „Молодежка“). Земельный участок в собственности — 46 сот, 80 павильонов, большая часть сдана в аренду», — указано в объявлении.
На рынке проведены свет, вода, канализация, интернет. Территория охраняется, есть видеонаблюдение. Торговый комплекс находится в удачном месте — на крупной развязке между районами.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продают старейший гастроном. Речь — о мясном магазине на Советской, 1.
Рынок находится на видном месте — перед отворотом на Камскую ГЭС
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