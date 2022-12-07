07 декабря 2022

В Перми продается рынок за 75 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бишкек, рынок, киргизия, кыргызстан
В торговом комплексе — 80 павильонов Фото:

В Перми продают крытый торговый комплекс за 75 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito.

«Собственник продаст готовый бизнес в Орджоникидзевском районе: павильонный торговый комплекс (ТК „Молодежка“). Земельный участок в собственности — 46 сот, 80 павильонов, большая часть сдана в аренду», — указано в объявлении.

На рынке проведены свет, вода, канализация, интернет. Территория охраняется, есть видеонаблюдение. Торговый комплекс находится в удачном месте — на крупной развязке между районами.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продают старейший гастроном. Речь — о мясном магазине на Советской, 1.

Рынок находится на видном месте — перед отворотом на Камскую ГЭС

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Перми продают крытый торговый комплекс за 75 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito. «Собственник продаст готовый бизнес в Орджоникидзевском районе: павильонный торговый комплекс (ТК „Молодежка“). Земельный участок в собственности — 46 сот, 80 павильонов, большая часть сдана в аренду», — указано в объявлении. На рынке проведены свет, вода, канализация, интернет. Территория охраняется, есть видеонаблюдение. Торговый комплекс находится в удачном месте — на крупной развязке между районами. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продают старейший гастроном. Речь — о мясном магазине на Советской, 1.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...