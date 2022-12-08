В Кремле заявили о важной задаче спецоперации

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Важной задачей СВО является защита жителей Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Важной задачей в ходе спецоперации является защита людей, проживающих в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Одной из главных целей СВО была защита людей, которые живут в Донбассе. В рамках защиты образовались эти территории, они были присоединены в ходе референдумов. <…> Предстоит много работы по освобождению оккупированных территорий», — уточнил Песков в ходе конференц-колла с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. В Кремле неоднократно говорили о том, что все цели СВО будут выполнены.

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Важной задачей в ходе спецоперации является защита людей, проживающих в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Одной из главных целей СВО была защита людей, которые живут в Донбассе. В рамках защиты образовались эти территории, они были присоединены в ходе референдумов. <…> Предстоит много работы по освобождению оккупированных территорий», — уточнил Песков в ходе конференц-колла с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. В Кремле неоднократно говорили о том, что все цели СВО будут выполнены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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