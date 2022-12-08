В Кремле заявили о важной задаче спецоперации

08 декабря 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Важной задачей СВО является защита жителей Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Важной задачей в ходе спецоперации является защита людей, проживающих в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Одной из главных целей СВО была защита людей, которые живут в Донбассе. В рамках защиты образовались эти территории, они были присоединены в ходе референдумов. <…> Предстоит много работы по освобождению оккупированных территорий», — уточнил Песков в ходе конференц-колла с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. В Кремле неоднократно говорили о том, что все цели СВО будут выполнены.

Важной задачей в ходе спецоперации является защита людей, проживающих в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Одной из главных целей СВО была защита людей, которые живут в Донбассе. В рамках защиты образовались эти территории, они были присоединены в ходе референдумов. <…> Предстоит много работы по освобождению оккупированных территорий», — уточнил Песков в ходе конференц-колла с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. В Кремле неоднократно говорили о том, что все цели СВО будут выполнены.