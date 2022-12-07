В челябинском районе отказались от шумных гуляний на Новый год

08 декабря 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Новогодние мероприятия для детей состоятся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Агаповском районе Челябинской области отказались от шумных гуляний и фейерверков в Новый год. Как сообщили URA.RU в пресс-службе райадминистрации, глава Артем Яхимович лично выдал такое указание главам сельских поселений района. «В связи со сложившейся ситуацией в стране в этом году празднование Нового года в Агаповском районе пройдет без привычных шумных гуляний и фейерверков. Но это никак не должно отразиться на празднике у детей», — приводит слова главы района пресс-служба администрации. Говоря о детских праздниках, Яхимович отметил, что детские елки, в том числе в школах и детских садах, пройдут традиционно. Также глава района попросил уделить особое внимание семьям мобилизованных. Им, как никому другому, требуется поддержка, отметил он. Также от пышных новогодних гуляний отказались в Магнитогорске и Озерске. В городах не будет праздничного салюта, а на улицах будет использована новогодняя иллюминация прошлых лет. Несмотря на бюджетный формат, для детей будет создана атмосфера праздника.

В Агаповском районе Челябинской области отказались от шумных гуляний и фейерверков в Новый год. Как сообщили URA.RU в пресс-службе райадминистрации, глава Артем Яхимович лично выдал такое указание главам сельских поселений района. «В связи со сложившейся ситуацией в стране в этом году празднование Нового года в Агаповском районе пройдет без привычных шумных гуляний и фейерверков. Но это никак не должно отразиться на празднике у детей», — приводит слова главы района пресс-служба администрации. Говоря о детских праздниках, Яхимович отметил, что детские елки, в том числе в школах и детских садах, пройдут традиционно. Также глава района попросил уделить особое внимание семьям мобилизованных. Им, как никому другому, требуется поддержка, отметил он. Также от пышных новогодних гуляний отказались в Магнитогорске и Озерске. В городах не будет праздничного салюта, а на улицах будет использована новогодняя иллюминация прошлых лет. Несмотря на бюджетный формат, для детей будет создана атмосфера праздника.