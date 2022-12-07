07 декабря 2022

В челябинском районе отказались от шумных гуляний на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние мероприятия для детей состоятся Фото:

В Агаповском районе Челябинской области отказались от шумных гуляний и фейерверков в Новый год. Как сообщили URA.RU в пресс-службе райадминистрации, глава Артем Яхимович лично выдал такое указание главам сельских поселений района.

«В связи со сложившейся ситуацией в стране в этом году празднование Нового года в Агаповском районе пройдет без привычных шумных гуляний и фейерверков. Но это никак не должно отразиться на празднике у детей», — приводит слова главы района пресс-служба администрации.

Говоря о детских праздниках, Яхимович отметил, что детские елки, в том числе в школах и детских садах, пройдут традиционно. Также глава района попросил уделить особое внимание семьям мобилизованных. Им, как никому другому, требуется поддержка, отметил он.

Также от пышных новогодних гуляний отказались в Магнитогорске и Озерске. В городах не будет праздничного салюта, а на улицах будет использована новогодняя иллюминация прошлых лет. Несмотря на бюджетный формат, для детей будет создана атмосфера праздника.

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В Агаповском районе Челябинской области отказались от шумных гуляний и фейерверков в Новый год. Как сообщили URA.RU в пресс-службе райадминистрации, глава Артем Яхимович лично выдал такое указание главам сельских поселений района. «В связи со сложившейся ситуацией в стране в этом году празднование Нового года в Агаповском районе пройдет без привычных шумных гуляний и фейерверков. Но это никак не должно отразиться на празднике у детей», — приводит слова главы района пресс-служба администрации. Говоря о детских праздниках, Яхимович отметил, что детские елки, в том числе в школах и детских садах, пройдут традиционно. Также глава района попросил уделить особое внимание семьям мобилизованных. Им, как никому другому, требуется поддержка, отметил он. Также от пышных новогодних гуляний отказались в Магнитогорске и Озерске. В городах не будет праздничного салюта, а на улицах будет использована новогодняя иллюминация прошлых лет. Несмотря на бюджетный формат, для детей будет создана атмосфера праздника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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