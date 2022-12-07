В челябинском районе отказались от шумных гуляний на Новый год

В Агаповском районе Челябинской области отказались от шумных гуляний и фейерверков в Новый год. Как сообщили URA.RU в пресс-службе райадминистрации, глава Артем Яхимович лично выдал такое указание главам сельских поселений района.
«В связи со сложившейся ситуацией в стране в этом году празднование Нового года в Агаповском районе пройдет без привычных шумных гуляний и фейерверков. Но это никак не должно отразиться на празднике у детей», — приводит слова главы района пресс-служба администрации.
Говоря о детских праздниках, Яхимович отметил, что детские елки, в том числе в школах и детских садах, пройдут традиционно. Также глава района попросил уделить особое внимание семьям мобилизованных. Им, как никому другому, требуется поддержка, отметил он.
Также от пышных новогодних гуляний отказались в Магнитогорске и Озерске. В городах не будет праздничного салюта, а на улицах будет использована новогодняя иллюминация прошлых лет. Несмотря на бюджетный формат, для детей будет создана атмосфера праздника.
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