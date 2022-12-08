Роспотребнадзор предупредил, что производители икры фактически не существуют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей ЯНАО предупредили о том, что в регионе может продаваться красная икра Сахалинских компаний-призраков. Об этом анонимный ямалец сообщил в соцсетях.

«Возможно кому-то пригодится информация, раз уже и у нас в городе появилась данная продукция», — сообщил пользователь. Житель опубликовал скрин, в котором говорится: «Осторожно, опасная икра из подвала». Также в скрине отмечено, что Тульский Роспотребнадзор предупреждает о фальсифицированной красной икре из Сахалина компаний «Персей» и «Нави».

В комментариях под постом ямальцы высказали свое мнение насчет данной продукции. «Настоящая икра не стоит 300 рублей, люди глупые просто», — написала Милена Исаева. «Так еще и на банке за такую цену пишут „икра лососевая“, а по составу, если почитать, то икра горбуши. Так что вполне себе разумная цена в 300 рублей. Даже дороговато, я бы сказала», — добавила Айгуль Богданова.

На сайте Роспотребнадзора Тульской области действительно сказано, что данные предприятия являются «призраками». В Роспотребнадзор по ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Получить комментарий в компаниях «Персей» и «Нави» не удалось — по указанному номеру никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что мошенник в ЯНАО заработал деньги на ложной информации о том, что может достать икру по цене ниже рыночной. Доверившись, потерпевшие перечислили рыботорговцу более 45 миллионов рублей.

Жителей предупредили о продаже ненатуральной красной икры в ЯНАО Группа во «ВКонтакте» «Злой Ноябрянин»