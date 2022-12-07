В мэрии Кургана определили самые богатые департаменты

В Кургане распределяют бюджет между городскими департаментами

В Кургане рассматривают финансирование городских департаментов на следующий год (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в следующем году больше всего бюджетных денег планируют выделить на департамент социальной политики. Сумма заложена в размере 5,5 млрд рублей. Цифры указаны в законопроекте бюджета на 2023 год, который опубликован на официальном сайте мэрии.

«Наименование главных распорядителей: департамент социальной политики администрации города Кургана. Сумма на 2023 год — 5 млрд 566 млн 165 тысяч рублей. Департамент финансов и имущества — 1 млрд 038 млн 571 тысяч рублей. Департамент развития городского хозяйства — 443 млн 928 тысяч рублей», — указано в документе. На департамент архитектуры запланировали выделить 211 млн рублей, департамент жилищно-коммунального хозяйства — 108 млн рублей Меньше всего денег из бюджета — 14 млн 763 тысячи рублей — собираются выдать департаменту экономического развития.

Ранее URA.RU писало, что на 2023 год доходы курганского бюджета запланированы в размере 7 млрд 534 млн рублей. Расходы — 7 млрд 704 млн рублей. Дефицит указан в 170 млн рублей. Накануне главный финансовый документ города обсудили на публичных слушаниях. Вопросов и предложений во время заседания к законопроекту не возникло.