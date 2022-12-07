Челябинцы одобрили строительство двух новых микрорайонов. Фото

08 декабря 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

В новых микрорайонах построят школу и два детских сада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На публичных слушаниях в Челябинске 8 декабря было одобрено строительство компанией семьи Вайнштейн «Строймеханизация» двух новых микрорайонов в Советском районе города. Мероприятие прошло в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU. «Проект по планировке территории в границах ул. Блюхера, ул. Трактовой, юго-восточной границы земельного участка открытого акционерного общества „Челябинский комбинат хлебопродуктов № 1“, ул. Родькина в Советском районе города Челябинска рекомендован к утверждению. Вся документация соответствует нормам», — пояснили на публичных слушаниях. В документации указано, площадь застройки составляет 134 квадратных метра. На участке компанией «Строймеханизация» будут построены пять многоквартирных домов этажностью от 10 до 26 этажей. В двух из них будут размещены встроенные детсады вместимостью на 120 и 150 мест. Кроме того, в микрорайонах возведут новую школу на 1500 мест при потребности в 650 мест. Также, согласно документации, на территории микрорайона будут размещены два многоуровневых паркинга общей вместимостью до 795 мест. Жители дома по улице Ярославской 13 на слушаниях были возмущены тем, что их парковку уберут, а при выезде по улице Блюхера возможного возникновение пробок. Еще от челябинцев поступило предложение по проекту: правую часть домов, тесно прилегающих к железнодорожному полотну, перенести в южную сторону. Но и тут все необходимые нормы по проекту были соблюдены. В результате проект был одобрен. Ранее мэрией Челябинска был одобрен проект нового элитного ЖК в центре Челябинска. Объект будет построен рядом с институтом культуры на улице Орджоникидзе. На участке компанией «Строймеханизация» будут построены пять многоквартирных домов этажностью от 10 до 26 этажей Жители дома по улице Ярославской 13 на слушаниях были возмущены тем, что их парковку уберут, а по улице Блюхера возможного возникновение пробок Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На публичных слушаниях в Челябинске 8 декабря было одобрено строительство компанией семьи Вайнштейн «Строймеханизация» двух новых микрорайонов в Советском районе города. Мероприятие прошло в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU. «Проект по планировке территории в границах ул. Блюхера, ул. Трактовой, юго-восточной границы земельного участка открытого акционерного общества „Челябинский комбинат хлебопродуктов № 1“, ул. Родькина в Советском районе города Челябинска рекомендован к утверждению. Вся документация соответствует нормам», — пояснили на публичных слушаниях. В документации указано, площадь застройки составляет 134 квадратных метра. На участке компанией «Строймеханизация» будут построены пять многоквартирных домов этажностью от 10 до 26 этажей. В двух из них будут размещены встроенные детсады вместимостью на 120 и 150 мест. Кроме того, в микрорайонах возведут новую школу на 1500 мест при потребности в 650 мест. Также, согласно документации, на территории микрорайона будут размещены два многоуровневых паркинга общей вместимостью до 795 мест. Жители дома по улице Ярославской 13 на слушаниях были возмущены тем, что их парковку уберут, а при выезде по улице Блюхера возможного возникновение пробок. Еще от челябинцев поступило предложение по проекту: правую часть домов, тесно прилегающих к железнодорожному полотну, перенести в южную сторону. Но и тут все необходимые нормы по проекту были соблюдены. В результате проект был одобрен. Ранее мэрией Челябинска был одобрен проект нового элитного ЖК в центре Челябинска. Объект будет построен рядом с институтом культуры на улице Орджоникидзе.