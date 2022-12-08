Захарова назвала слова Меркель об истинной цели Минских соглашений заявкой на трибунал

08 декабря 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Заявления Меркель могут стать поводом для трибунала, заявила Захарова Фото: bundeskanzlerin.de новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Цель Минских соглашений, которая заключалась в том, чтобы дать время Украине для подготовки к конфликту с Россией, является поводом для разбирательств в рамках трибунала. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Признание по целям Минских соглашений ранее делала бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Die Zeit. «А вот это — конкретная заявка на трибунал. То, что сказала Меркель в своем интервью, — это и есть свидетельство человека, который прямо заявил о том, что все, что было сделано в 2014—2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим вооружениями и привести дело к большому конфликту», — заявила Захарова во время прямого эфира брифинга по текущим вопросам внешней политики. Ранее Меркель заявила, что Запад намеренно затягивал процесс с Минскими соглашениями, так как российские военные могли с «легкостью уничтожить Украину образца тех годов», передает телеканал 360. До этого Захарова отмечала, что Берлин и другие Западные страны не собирались исполнять Минские соглашения, касательно Украины. Украина, в свое время, воспользовалась этими документами, чтобы подготовится к обострению конфликта, об этом сообщает издание «Федеральное агентство новостей». Минские соглашения были подписаны 5 сентября 2014 года. Одним из их пунктов было прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цель Минских соглашений, которая заключалась в том, чтобы дать время Украине для подготовки к конфликту с Россией, является поводом для разбирательств в рамках трибунала. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Признание по целям Минских соглашений ранее делала бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Die Zeit. «А вот это — конкретная заявка на трибунал. То, что сказала Меркель в своем интервью, — это и есть свидетельство человека, который прямо заявил о том, что все, что было сделано в 2014—2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим вооружениями и привести дело к большому конфликту», — заявила Захарова во время прямого эфира брифинга по текущим вопросам внешней политики. Ранее Меркель заявила, что Запад намеренно затягивал процесс с Минскими соглашениями, так как российские военные могли с «легкостью уничтожить Украину образца тех годов», передает телеканал 360. До этого Захарова отмечала, что Берлин и другие Западные страны не собирались исполнять Минские соглашения, касательно Украины. Украина, в свое время, воспользовалась этими документами, чтобы подготовится к обострению конфликта, об этом сообщает издание «Федеральное агентство новостей». Минские соглашения были подписаны 5 сентября 2014 года. Одним из их пунктов было прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей.