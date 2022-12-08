Военные РФ уничтожили свыше 90 польских наемников в Харьковской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, армия россии, зенитная установка зу23
Российские военные уничтожили наемников с помощью высокоточного оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные в Харьковской области уничтожили более 90 польских наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Харьковской области уничтожено более 90 польских наемников», — сообщили в ведомстве. Соответствующий пост Минобороны России опубликовало в своем telegram-канале.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные в Харьковской области уничтожили более 90 польских наемников. Об этом сообщили в Минобороны России. «В Харьковской области уничтожено более 90 польских наемников», — сообщили в ведомстве. Соответствующий пост Минобороны России опубликовало в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...