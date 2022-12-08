Военные РФ уничтожили свыше 90 польских наемников в Харьковской области

Российские военные в Харьковской области уничтожили более 90 польских наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В Харьковской области уничтожено более 90 польских наемников», — сообщили в ведомстве. Соответствующий пост Минобороны России опубликовало в своем telegram-канале.
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Российские военные в Харьковской области уничтожили более 90 польских наемников. Об этом сообщили в Минобороны России. «В Харьковской области уничтожено более 90 польских наемников», — сообщили в ведомстве. Соответствующий пост Минобороны России опубликовало в своем telegram-канале.