07 декабря 2022

В Челябинске одобрили строительство храма вместо ТРК. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания. Челябинск , священник, публичные слушания, поп
Проект пришли поддержать более 70 прихожан Фото:

На публичных слушаниях в Челябинске 8 декабря одобрили проект храма на Комсомольском проспекте, на участке, где собирались строить новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК). Проект был представлен в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU.

«Рекомендован к утверждению проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для строительства православного храма в зоне торгово-развлекательных комплексов на пересечении ул. Чайковского и пр. Комсомольского в Курчатовском районе города Челябинска. Инициатором проекта выступила местная религиозная организация православного Прихода храма Иерусалимской иконы Божией Матери г. Челябинска Челябинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)», — сообщили URA.RU на публичных слушаниях.

В поддержку строительства храма в Доме архитектора собралось более 70 прихожан. При обсуждении проекта никаких вопросов у слушателей не возникло. После одобрения строительства в зале прозвучали аплодисменты.

По словам настоятеля храма Евгения Лучинина, культовый объект станет украшением Комсомольского проспекта. Здание будет оформлено в византийском архитектурном стиле.

Храм станет украшением Комсомольского проспекта
Фото:
Публичные слушания. Челябинск
Здание будет оформлено в византийском архитектурном стиле
Фото:
Публичные слушания. Челябинск
Участники публичных слушаний единогласно поддержали проект
Фото:

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На публичных слушаниях в Челябинске 8 декабря одобрили проект храма на Комсомольском проспекте, на участке, где собирались строить новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК). Проект был представлен в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU. «Рекомендован к утверждению проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для строительства православного храма в зоне торгово-развлекательных комплексов на пересечении ул. Чайковского и пр. Комсомольского в Курчатовском районе города Челябинска. Инициатором проекта выступила местная религиозная организация православного Прихода храма Иерусалимской иконы Божией Матери г. Челябинска Челябинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)», — сообщили URA.RU на публичных слушаниях. В поддержку строительства храма в Доме архитектора собралось более 70 прихожан. При обсуждении проекта никаких вопросов у слушателей не возникло. После одобрения строительства в зале прозвучали аплодисменты. По словам настоятеля храма Евгения Лучинина, культовый объект станет украшением Комсомольского проспекта. Здание будет оформлено в византийском архитектурном стиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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