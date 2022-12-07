На публичных слушаниях в Челябинске 8 декабря одобрили проект храма на Комсомольском проспекте, на участке, где собирались строить новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК). Проект был представлен в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU.
«Рекомендован к утверждению проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для строительства православного храма в зоне торгово-развлекательных комплексов на пересечении ул. Чайковского и пр. Комсомольского в Курчатовском районе города Челябинска. Инициатором проекта выступила местная религиозная организация православного Прихода храма Иерусалимской иконы Божией Матери г. Челябинска Челябинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)», — сообщили URA.RU на публичных слушаниях.
В поддержку строительства храма в Доме архитектора собралось более 70 прихожан. При обсуждении проекта никаких вопросов у слушателей не возникло. После одобрения строительства в зале прозвучали аплодисменты.
На публичных слушаниях в Челябинске 8 декабря одобрили проект храма на Комсомольском проспекте, на участке, где собирались строить новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК). Проект был представлен в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU. «Рекомендован к утверждению проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для строительства православного храма в зоне торгово-развлекательных комплексов на пересечении ул. Чайковского и пр. Комсомольского в Курчатовском районе города Челябинска. Инициатором проекта выступила местная религиозная организация православного Прихода храма Иерусалимской иконы Божией Матери г. Челябинска Челябинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)», — сообщили URA.RU на публичных слушаниях. В поддержку строительства храма в Доме архитектора собралось более 70 прихожан. При обсуждении проекта никаких вопросов у слушателей не возникло. После одобрения строительства в зале прозвучали аплодисменты. По словам настоятеля храма Евгения Лучинина, культовый объект станет украшением Комсомольского проспекта. Здание будет оформлено в византийском архитектурном стиле.