Правительство РФ продлило льготную ипотеку под 2%

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Возможность оформить льготную ипотеку под 2% продлена до 2030 года Фото:

Правительство РФ продлило дальневосточную ипотечную программу до 2030 года. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства.

«Правительство РФ продлило Дальневосточную ипотеку до 2030 года», — заявил Мишустин. Дальневосточная ипотека дает льготную ипотеку для покупки жилья на территории Дальневосточного Федерального округа.

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Правительство РФ продлило дальневосточную ипотечную программу до 2030 года. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства. «Правительство РФ продлило Дальневосточную ипотеку до 2030 года», — заявил Мишустин. Дальневосточная ипотека дает льготную ипотеку для покупки жилья на территории Дальневосточного Федерального округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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