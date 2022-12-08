Правительство РФ продлило льготную ипотеку под 2%

Возможность оформить льготную ипотеку под 2% продлена до 2030 года
Правительство РФ продлило дальневосточную ипотечную программу до 2030 года. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства.
«Правительство РФ продлило Дальневосточную ипотеку до 2030 года», — заявил Мишустин. Дальневосточная ипотека дает льготную ипотеку для покупки жилья на территории Дальневосточного Федерального округа.
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