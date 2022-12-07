Курганцам предложили жаловаться на учителей из-за домашних заданий

Родкомитет Курганской области призвал школьников контролировать учебную нагрузку

Родкомитет Курганской области призвал курганцев следить за нагрузкой в школах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Родительский комитет Курганской области предложил ученикам и родителям контролировать учебную нагрузку и жаловаться, если она превышена. Об этом сообщается в группе родкомитета во «ВКонтакте».

«Ученикам: Если в классе проводится вторая контрольная работа за день- срочно сообщите об этом учителю, если учитель настаивает- расскажите ему, что он совершает административное правонарушение (статья 6.7 КоАП РФ штраф до 7.000 руб. директору школы и до 70.000 руб школе, а также по статье 5.57 КоАП РФ штраф директору до 30.000 руб. и школе до 100.000 руб.). Если и это не помогло- сообщите родителям. Если вы потратили на домашнее задание больше, чем установлено законом, то сообщите об этом классному руководителю и родителям — это тоже нарушение закона», — рекомендует родкомитет.

Родкомитет приводит установленные законом (СанПин) нагрузки для учеников. В день можно проводить не больше одной контрольной и на домашнюю работу должно уходить не более 1,5 ч во 2-3 кл., 2 ч в 4-5 кл., 2,5 ч в 6-8 кл., 3,5 ч в 9-11 кл. При наличии нарушений родителям рекомендуют жаловаться в Роспотребнадзор (+7 (3522) 41-33-36) или родительский комитет- (8-900-375-79-77). Учителей просят составить график контрольных и проверочных работ, а также ввести механизм согласования объемов домашнего задания.

В родкомитете отметили, что обращались по вопросу снижения количества контрольных и проверочных работ, а также объема домашнего задания в Роспотребнадзор, прокуратуру и департамент образования. В ведомствах ответили, что информации о нарушениях нет.

Ранее URA.RU писало, что родкомитет Курганской области помог ученику отменить штраф из-за свастики в книге. Ученик заявил, что запрещенный символ наклеил не он и этой тематикой он не интересуется, однако его оштрафовали на 1000 рублей.

Родкомитет Курганской области выпустил памятку для родителей, учеников и учителей фото: «Родительский комитет Курганской области», «ВКонтакте»