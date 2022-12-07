В мэрии ЯНАО объяснили зачем им нужен VPN

Администрации Губкинского (ЯНАО) использует общедоступную технологию VPN, которая необходима для того, чтобы обеспечить интернетом подведомственные здания мэрии. Об этом URA.RU сообщили в Управлении информационных технологий и связи Губкинского.
«В нашем случае VPN — это виртуальный канал связи, по которому передается интернет-трафик для подразделения муниципалитета. Это просто интернет линия, которая проложена от одного здания к другому. Данная технология не имеет ничего общего с методом, который позволяет обходить блокировки и посещать запрещенные ресурсы», — сказано в сообщении.
Информация о контракте на закупку технологии VPN администрацией Губкинского опубликована на сайте госзакупок. Ее цена составляет 96 000 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что администрация Тазовского района через сайт госзакупок собирается купить трехкомнатную квартиру. На ее покупку выделили 18,5 млн рублей.
Подпишись на telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao