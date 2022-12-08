В курганском правительстве открыли новую вакансию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительство Курганской области ищут кандидата на пост заместителя директора департамента по правовым вопросам. На этой должности предполагается работа с секретными данными. Вакансия опубликована на портале SuperJob.ru. Судя по перечисленным обязанностям, речь идет о департаменте информационной и внутренней политики.

«Вакансия: заместитель директора по правовым вопросам. Обязанности: выполнение (совершенно) секретных работ, ознакомление со сведениями, составляющими государственную тайну в ходе закрытых служебных совещаний и заседаний департамента и правительства Курганской области», — говорится в объявлении. Еще потенциальный чиновник должен координировать деятельность исполнительных органов власти по вопросам муниципальной реформы, общественного контроля, планировать мероприятия с участием губернатора. Всего в объявлении прописано 25 обязанностей для этой должности. Зарплата составляет от 32 500 до 37 500 рублей в месяц.

У кандидата, который претендует на должность заместителя директора, должно быть высшее образование по направлениям «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Педагогика», «История». Стаж работы — не менее двух лет.

Ранее URA.RU писало, что на данном сайте опубликованы десятки объявлений по поиску начальников отделов и управлений, главных и ведущих специалистов в структуры правительства Курганской области. Власти региона также объясняли, что в правительстве и подведомственных ему учреждениях чиновников из резерва назначают на должности начальников управлений, отделов и их заместителей.

Заместителю директора департамента в курганском правительстве предлагают зарплату от 32 500 до 37 500 в месяц. Скриншот с портала Superjob.ru