В правительстве перечислили должности, на которые назначают курганцев из резерва

В Кургане чиновников из резерва назначают начальниками управлений и отделов

10 ноября 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Курганские власти рассказали, как назначают чиновников из кадрового резерва Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительстве Курганской области и подведомственных ему учреждениях чиновников из резерва назначают на должности начальников управлений, отделов и их заместителей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. «Назначенные из состава кадрового резерва замещают следующие должности — начальник управления, заместитель начальника управления — руководитель отдела, начальник отдела, замначальника отдела, заведующий сектором. Также они становятся главными консультантами, консультантами, главными специалистами-экспертами, главными специалистами, ведущими специалистами, секретарями судебного заседания», — говорится в ответе областных властей. На руководящие должности назначают из резерва управленческих кадров. С начала года 21 человек из этого списка получил работу в департаментах и учреждениях, подведомственных правительству. Ранее URA.RU писало, что в регионе массово искали чиновников для резерва. Конкурсы на включение в кадровый резерв объявляли в департаменте образования и науки, Государственной жилищной инспекции, департаменте регулирования цен и тарифов Курганской области.

В правительстве Курганской области и подведомственных ему учреждениях чиновников из резерва назначают на должности начальников управлений, отделов и их заместителей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. «Назначенные из состава кадрового резерва замещают следующие должности — начальник управления, заместитель начальника управления — руководитель отдела, начальник отдела, замначальника отдела, заведующий сектором. Также они становятся главными консультантами, консультантами, главными специалистами-экспертами, главными специалистами, ведущими специалистами, секретарями судебного заседания», — говорится в ответе областных властей. На руководящие должности назначают из резерва управленческих кадров. С начала года 21 человек из этого списка получил работу в департаментах и учреждениях, подведомственных правительству. Ранее URA.RU писало, что в регионе массово искали чиновников для резерва. Конкурсы на включение в кадровый резерв объявляли в департаменте образования и науки, Государственной жилищной инспекции, департаменте регулирования цен и тарифов Курганской области.