В правительстве перечислили должности, на которые назначают курганцев из резерва

В правительстве Курганской области и подведомственных ему учреждениях чиновников из резерва назначают на должности начальников управлений, отделов и их заместителей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос.
«Назначенные из состава кадрового резерва замещают следующие должности — начальник управления, заместитель начальника управления — руководитель отдела, начальник отдела, замначальника отдела, заведующий сектором. Также они становятся главными консультантами, консультантами, главными специалистами-экспертами, главными специалистами, ведущими специалистами, секретарями судебного заседания», — говорится в ответе областных властей. На руководящие должности назначают из резерва управленческих кадров. С начала года 21 человек из этого списка получил работу в департаментах и учреждениях, подведомственных правительству.
Ранее URA.RU писало, что в регионе массово искали чиновников для резерва. Конкурсы на включение в кадровый резерв объявляли в департаменте образования и науки, Государственной жилищной инспекции, департаменте регулирования цен и тарифов Курганской области.
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