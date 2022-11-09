09 ноября 2022

В правительстве перечислили должности, на которые назначают курганцев из резерва

В Кургане чиновников из резерва назначают начальниками управлений и отделов
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , чиновники, депутаты
Курганские власти рассказали, как назначают чиновников из кадрового резерва Фото:

В правительстве Курганской области и подведомственных ему учреждениях чиновников из резерва назначают на должности начальников управлений, отделов и их заместителей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос.

«Назначенные из состава кадрового резерва замещают следующие должности — начальник управления, заместитель начальника управления — руководитель отдела, начальник отдела, замначальника отдела, заведующий сектором. Также они становятся главными консультантами, консультантами, главными специалистами-экспертами, главными специалистами, ведущими специалистами, секретарями судебного заседания», — говорится в ответе областных властей. На руководящие должности назначают из резерва управленческих кадров. С начала года 21 человек из этого списка получил работу в департаментах и учреждениях, подведомственных правительству.

Ранее URA.RU писало, что в регионе массово искали чиновников для резерва. Конкурсы на включение в кадровый резерв объявляли в департаменте образования и науки, Государственной жилищной инспекции, департаменте регулирования цен и тарифов Курганской области.

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В правительстве Курганской области и подведомственных ему учреждениях чиновников из резерва назначают на должности начальников управлений, отделов и их заместителей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. «Назначенные из состава кадрового резерва замещают следующие должности — начальник управления, заместитель начальника управления — руководитель отдела, начальник отдела, замначальника отдела, заведующий сектором. Также они становятся главными консультантами, консультантами, главными специалистами-экспертами, главными специалистами, ведущими специалистами, секретарями судебного заседания», — говорится в ответе областных властей. На руководящие должности назначают из резерва управленческих кадров. С начала года 21 человек из этого списка получил работу в департаментах и учреждениях, подведомственных правительству. Ранее URA.RU писало, что в регионе массово искали чиновников для резерва. Конкурсы на включение в кадровый резерв объявляли в департаменте образования и науки, Государственной жилищной инспекции, департаменте регулирования цен и тарифов Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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