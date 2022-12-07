В ХМАО из-за привычки жевать волосы подростку пришлось делать операцию на желудке

В Сургуте (ХМАО) из-за привычки жевать волосы 12-летняя девочка попала на операционный стол. Об этом сообщил в своем telegram-канале директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
«Детские хирурги Сургутской городской больницы прооперировали ребенка с синдромом Рапунцель. Под красивым названием в честь сказочной героини скрывается крайне опасный симптомокомплекс, когда в результате трихофагии (привычки жевать волосы) в желудочно-кишечном тракте образуются сгустки волос — трихобезоары. Коллеги выполнили открытую операцию на желудке — и извлекли трихобезоар размером приблизительно 20 на 12 сантиметров», — сообщил Добровольский.
В больницу подросток обратилась с жалобами на боли в животе и постоянную тошноту. При беседе врачи узнали о привычке девочки и приняли решение проводить операцию. Из-за больших размеров инородного тела единственным методом лечения является операция.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО провели 4 операции жителям ДНР на открытом сердце. О подробностях сложной операции журналистам сообщил Алексей Добровольский.
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