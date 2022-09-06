В ХМАО провели операции на открытом сердце жителям ДНР

Жителям Макеевки (ДНР) провели сложные операции на открытом сердце — аортокоронарное шунтирование в Сургуте (ХМАО). Об этом сообщает глава депздрава региона Алексей Добровольский.
«Четырем пациентам провели протезирование клапанов сердца- операция на открытом сердце. Кроме того, сделали 4 операции по протезированию крупных суставов, удаление опухоли головного мозга и две микрохирургические операции на нервах», — рассказал чиновник в своем Telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что 24 августа специальным рейсом в Сургут были доставлены 22 жителя Макеевки. Все они нуждались в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по поводу заболеваний и ранений.
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