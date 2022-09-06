06 сентября 2022
05 сентября 2022

В ХМАО провели операции на открытом сердце жителям ДНР

Врачи из Сургута провели операции на открытом сердце жителям Макеевки
© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, операция, обследование, клиника, больница, операционное отделение
Сургутские врачи провели более 10 операций. Фото:

Жителям Макеевки (ДНР) провели сложные операции на открытом сердце — аортокоронарное шунтирование в Сургуте (ХМАО). Об этом сообщает глава депздрава региона Алексей Добровольский.

«Четырем пациентам провели протезирование клапанов сердца- операция на открытом сердце. Кроме того, сделали 4 операции по протезированию крупных суставов, удаление опухоли головного мозга и две микрохирургические операции на нервах», — рассказал чиновник в своем Telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что 24 августа специальным рейсом в Сургут были доставлены 22 жителя Макеевки. Все они нуждались в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по поводу заболеваний и ранений.

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Жителям Макеевки (ДНР) провели сложные операции на открытом сердце — аортокоронарное шунтирование в Сургуте (ХМАО). Об этом сообщает глава депздрава региона Алексей Добровольский. «Четырем пациентам провели протезирование клапанов сердца- операция на открытом сердце. Кроме того, сделали 4 операции по протезированию крупных суставов, удаление опухоли головного мозга и две микрохирургические операции на нервах», — рассказал чиновник в своем Telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что 24 августа специальным рейсом в Сургут были доставлены 22 жителя Макеевки. Все они нуждались в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по поводу заболеваний и ранений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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