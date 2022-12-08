Путин объяснил, почему Россия обстреливает Украину. Видео

Путин: РФ проводит массированную атаку по Украине в ответ на взрыв на Крымском мосту

08 декабря 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Причиной массированных атак по территории Украины Россией является ответ на взрыв на Крымском мосту, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия начала массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на взрыв на Крымском мосту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время награждения героев России. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту?» — заявил Путин. Президент отметил, что неподача воды в многомиллионный город Донецк является актом геноцида. Путин подчеркнул, что после ответных действий России возникает «шум, гам, треск на всю Вселенную». Однако это не будет мешать России проводит специальную военную операцию и выполнять боевые задачи, заключил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В результате него погибло четыре человека. Позже, 10 октября, армия РФ начала обстреливать стратегическую инфраструктуру Украины. В результате массированной атаки ракетами морского и воздушного базирования на Украине были нарушены железнодорожные перевозки западного вооружения, остановлен выпуск и ремонт оружия для ВСУ, а также затруднена переброска резервистов в зону СВО, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Россия начала массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на взрыв на Крымском мосту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время награждения героев России. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту?» — заявил Путин. Президент отметил, что неподача воды в многомиллионный город Донецк является актом геноцида. Путин подчеркнул, что после ответных действий России возникает «шум, гам, треск на всю Вселенную». Однако это не будет мешать России проводит специальную военную операцию и выполнять боевые задачи, заключил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В результате него погибло четыре человека. Позже, 10 октября, армия РФ начала обстреливать стратегическую инфраструктуру Украины. В результате массированной атаки ракетами морского и воздушного базирования на Украине были нарушены железнодорожные перевозки западного вооружения, остановлен выпуск и ремонт оружия для ВСУ, а также затруднена переброска резервистов в зону СВО, сообщает «Федеральное агентство новостей».