Сотрудник курганского СИЗО рассказал о воровской традиции в колониях

В курганском СИЗО ввели запреты из-за оперативной обстановки

В курганском СИЗО арестантам запретили встречать статусных задержанных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на судебном заседании по делу Евгения Петрова, которого обвиняют в руководстве криминальным сообществом региона, сотрудник следственного изолятора Михаил Юрин рассказал, как принимают осужденные в колониях воров в законе, и почему это запрещено в курганском СИЗО. Об этом узнал корреспондент URA.RU, присутствовавший при даче показаний свидетелем в областном суде.

«Есть определенные правила приема статусных задержанных. Так, при поступлении в СИЗО воров в законе находящиеся за решеткой граждане в окна кричат „АУЕ“ (общественное движение „Арестантское уголовное единство (АУЕ)“ признано экстремистским и его деятельность на территории России запрещена)», — рассказал сотрудник. Статусы заключенных имеют градацию во внутренних документах ФСИН.

Когда в СИЗО принимали Петрова после задержания в сентябре 2021 года, то из окон изолятора не было слышно традиционных криков. Свидетель пояснил, что это молчание связано с особым оперативным режимом, введенным на территории изолятора.

Также при поступлении в СИЗО Петрова по регламенту спросили о принадлежности к преступной иерархии. Курганец ответил, что не имеет связей с криминалом.

Петрова обвиняют в занятии высшего положения в криминальном сообществе Курганской области. Кроме того, следствие считает его инициатором вымогательства денежных средств у владельца курганской бильярдной.

Ранее URA.RU сообщало, что на суде по делу Евгения Петрова вспомнили о криминальном авторитете по прозвищу Зятек. О знакомстве с ныне покойным сургутским вором в законе рассказал один из свидетелей.