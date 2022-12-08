Ученый Карнаухов: Москву и Санкт-Петербург накроет ледник из-за глобального потепления

09 декабря 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Похолодание может наступить очень быстро, сказал Алексей Карнаухов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глобальное потепление и ослабление Гольфстрима могут привести к наступлению нового ледникового периода. Подо льдом могут оказаться Москва, Санкт-Петербург, Европа и Северная Америка. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов. «Санкт-Петербург, Москва, Прибалтика, Дания фактически в зоне оледенения. Ледник покрывает те территории, где летом температура ниже нуля. Снег не тает и следующей зимой ложится на прошлогодний. Если посмотреть исторически, то ледник доходил до Харькова, Запрпрожья. Из-за глобально потепления его южная граница может проходить севернее в этот раз. Но изменение климата будут везде, даже где ледника нет», — сказал Алексей Карнаухов. Ученый отметил, что данные изменения связаны с глобальным потеплением. «Во времена ледниковых периодов ледник покрывал большую часть Европы, южная конечность ледника доходила до широт Запорожья, Харькова. Скандинавский ледник, который покрывал всю скандинавию и Балтийское море, смыкался с Альпийским ледником. В Северной Америке подо льдом оказывались такие города, как Чикаго, Нью-йорк, Бостон. Это очень парадоксальное и неприятное следствие глобального потепления, которое может произойти», — добавил собеседник агентства. Наступление ледникового периода зависит от системы теплых течений, уточнил Карнаухов. «Пока Гольфстрим работает, но хуже, чем предыдущие годы. С этим связывают рост ледников в Норвегии, наличие аномальной зоны похолодания в северной атлантике. Еще признак — чаще стал замерзать Ниагарский водопад. Результаты бурения льда в Гренландии показывают, что изменения климата были резкими. В течение нескольких лет. Температурные изменения уже будут составлять не один-два градуса, а 15 градусов, может 20 в каких-то регионах. В наиболее опасной зоне Скандинавия. Мурманск, Архангельск. Если течение поменяется, то климат будет напоминать Гренландию, климат Антарктиды практически», — сообщил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глобальное потепление и ослабление Гольфстрима могут привести к наступлению нового ледникового периода. Подо льдом могут оказаться Москва, Санкт-Петербург, Европа и Северная Америка. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов. «Санкт-Петербург, Москва, Прибалтика, Дания фактически в зоне оледенения. Ледник покрывает те территории, где летом температура ниже нуля. Снег не тает и следующей зимой ложится на прошлогодний. Если посмотреть исторически, то ледник доходил до Харькова, Запрпрожья. Из-за глобально потепления его южная граница может проходить севернее в этот раз. Но изменение климата будут везде, даже где ледника нет», — сказал Алексей Карнаухов. Ученый отметил, что данные изменения связаны с глобальным потеплением. «Во времена ледниковых периодов ледник покрывал большую часть Европы, южная конечность ледника доходила до широт Запорожья, Харькова. Скандинавский ледник, который покрывал всю скандинавию и Балтийское море, смыкался с Альпийским ледником. В Северной Америке подо льдом оказывались такие города, как Чикаго, Нью-йорк, Бостон. Это очень парадоксальное и неприятное следствие глобального потепления, которое может произойти», — добавил собеседник агентства. Наступление ледникового периода зависит от системы теплых течений, уточнил Карнаухов. «Пока Гольфстрим работает, но хуже, чем предыдущие годы. С этим связывают рост ледников в Норвегии, наличие аномальной зоны похолодания в северной атлантике. Еще признак — чаще стал замерзать Ниагарский водопад. Результаты бурения льда в Гренландии показывают, что изменения климата были резкими. В течение нескольких лет. Температурные изменения уже будут составлять не один-два градуса, а 15 градусов, может 20 в каких-то регионах. В наиболее опасной зоне Скандинавия. Мурманск, Архангельск. Если течение поменяется, то климат будет напоминать Гренландию, климат Антарктиды практически», — сообщил эксперт.