В МИД РФ сообщили о возвращении Виктора Бута из американской тюрьмы

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Виды Москвы, министерство иностранных дел рф, голубь, мид рф, сталинская высотка
В МИД России сообщили о возвращении Бута Фото:

Российский предприниматель, находившийся под стражей в США по обвинению в незаконной торговле оружием, Виктор Бут возвращен в Россию. Об этом сообщили в МИД РФ. Он отбывал в американской тюрьме 25-летний срок.

«Виктор Бут возвращен на родину», — сообщило министерство в своем telegram-канале. Его обменяли на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, ранее осужденную за контрабанду наркотиков.

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Российский предприниматель, находившийся под стражей в США по обвинению в незаконной торговле оружием, Виктор Бут возвращен в Россию. Об этом сообщили в МИД РФ. Он отбывал в американской тюрьме 25-летний срок. «Виктор Бут возвращен на родину», — сообщило министерство в своем telegram-канале. Его обменяли на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, ранее осужденную за контрабанду наркотиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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