В МИД РФ сообщили о возвращении Виктора Бута из американской тюрьмы

Российский предприниматель, находившийся под стражей в США по обвинению в незаконной торговле оружием, Виктор Бут возвращен в Россию. Об этом сообщили в МИД РФ. Он отбывал в американской тюрьме 25-летний срок.
«Виктор Бут возвращен на родину», — сообщило министерство в своем telegram-канале. Его обменяли на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, ранее осужденную за контрабанду наркотиков.
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Российский предприниматель, находившийся под стражей в США по обвинению в незаконной торговле оружием, Виктор Бут возвращен в Россию. Об этом сообщили в МИД РФ. Он отбывал в американской тюрьме 25-летний срок. «Виктор Бут возвращен на родину», — сообщило министерство в своем telegram-канале. Его обменяли на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, ранее осужденную за контрабанду наркотиков.