Самыми полярными книгами у жителей ХМАО в 2022 году были произведения классиков

08 декабря 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

По популярности Федор Достоевский со своим «Преступление и наказание» занял 6 строчку Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители ХМАО в 2022 году чаще всего покупали произведения классиков. В списке 10 самых популярных книг, приобретенных в магазинах «Читай-город» 4 позиции занимают именно классические произведения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов. «Классика очень востребована, и причем классику покупает молодежь. Понятно, что ее читают люди всех возрастов, но молодежь очень активно ее берет. Когда мы все вошли в период пандемии, то психология и все, что с этим рядом эзотерика, например, а также книги финансовой грамотности вышли вперед по сравнению с другими. Но на это, скорей всего, повлияла возникшая ситуация. Но вот после завершения пандемии на первое место стала входить классическая литература». — сообщила руководитель PR отдела Елена Абрамова. Чаще всего жители прибредали в 2022 году книги «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Маленькие женщины» Луизы Мей Олкотт, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «1984» Джорджа Оруэлла. Также в списке самых популярных книг такие направления, как психология и фэнтези. Кроме этого, в пресс-службе отметили, что прорывом этого года стали комиксы отечественных авторов. «Если раньше первенство всегда было за зарубежными авторами, то в этом году произошла смена направлений, и настоящий прорыв этого года — это российский авторы комиксов», — добавила Абрамова. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте библиотекари начали пропагандировать чтение в барах. Они раздают в заведениях брошюру «О, книжка!» с рассказами русских классиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ХМАО в 2022 году чаще всего покупали произведения классиков. В списке 10 самых популярных книг, приобретенных в магазинах «Читай-город» 4 позиции занимают именно классические произведения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов. «Классика очень востребована, и причем классику покупает молодежь. Понятно, что ее читают люди всех возрастов, но молодежь очень активно ее берет. Когда мы все вошли в период пандемии, то психология и все, что с этим рядом эзотерика, например, а также книги финансовой грамотности вышли вперед по сравнению с другими. Но на это, скорей всего, повлияла возникшая ситуация. Но вот после завершения пандемии на первое место стала входить классическая литература». — сообщила руководитель PR отдела Елена Абрамова. Чаще всего жители прибредали в 2022 году книги «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Маленькие женщины» Луизы Мей Олкотт, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «1984» Джорджа Оруэлла. Также в списке самых популярных книг такие направления, как психология и фэнтези. Кроме этого, в пресс-службе отметили, что прорывом этого года стали комиксы отечественных авторов. «Если раньше первенство всегда было за зарубежными авторами, то в этом году произошла смена направлений, и настоящий прорыв этого года — это российский авторы комиксов», — добавила Абрамова. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте библиотекари начали пропагандировать чтение в барах. Они раздают в заведениях брошюру «О, книжка!» с рассказами русских классиков.