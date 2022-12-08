Политолог: место Зеленского займет Кличко. Видео

Политолог Баширов допустил, что Кличко станет следующим президентом Украины
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Замена Зеленского рассматривается США для потенциальных переговоров с Россией, отметил Баширов Фото:

Пост президента Украины после Владимира Зеленского может занять мэр Киева Виталий Кличко. С таким прогнозом выступил политолог Марат Баширов. По его словам, в этом заинтересованы США.

«Вполне возможно, что они (США — прим. URA.RU) рассматривают [в качестве президента Украины] Кличко, это мэр Киева», — сказал Баширов в разговоре с Пятым каналом. Политолог отметил, что смена президента Украины рассматривается Соединенными Штатами с целью подготовки к возможным переговорам с Россией и переформатирования взаимодействия с западными лидерами.

Ранее политолог Владимир Брутер выступил с мнением, что преемником Зеленского может стать главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Брутер также отмечал, что замена украинского президента входит в планы США.

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Пост президента Украины после Владимира Зеленского может занять мэр Киева Виталий Кличко. С таким прогнозом выступил политолог Марат Баширов. По его словам, в этом заинтересованы США. «Вполне возможно, что они (США — прим. URA.RU) рассматривают [в качестве президента Украины] Кличко, это мэр Киева», — сказал Баширов в разговоре с Пятым каналом. Политолог отметил, что смена президента Украины рассматривается Соединенными Штатами с целью подготовки к возможным переговорам с Россией и переформатирования взаимодействия с западными лидерами. Ранее политолог Владимир Брутер выступил с мнением, что преемником Зеленского может стать главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Брутер также отмечал, что замена украинского президента входит в планы США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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