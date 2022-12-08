Замена Зеленского рассматривается США для потенциальных переговоров с Россией, отметил БашировФото: Официальный сайт президента Украины
Пост президента Украины после Владимира Зеленского может занять мэр Киева Виталий Кличко. С таким прогнозом выступил политолог Марат Баширов. По его словам, в этом заинтересованы США.
«Вполне возможно, что они (США — прим. URA.RU) рассматривают [в качестве президента Украины] Кличко, это мэр Киева», — сказал Баширов в разговоре с Пятым каналом. Политолог отметил, что смена президента Украины рассматривается Соединенными Штатами с целью подготовки к возможным переговорам с Россией и переформатирования взаимодействия с западными лидерами.
Ранее политолог Владимир Брутер выступил с мнением, что преемником Зеленского может стать главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Брутер также отмечал, что замена украинского президента входит в планы США.
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Пост президента Украины после Владимира Зеленского может занять мэр Киева Виталий Кличко. С таким прогнозом выступил политолог Марат Баширов. По его словам, в этом заинтересованы США. «Вполне возможно, что они (США — прим. URA.RU) рассматривают [в качестве президента Украины] Кличко, это мэр Киева», — сказал Баширов в разговоре с Пятым каналом. Политолог отметил, что смена президента Украины рассматривается Соединенными Штатами с целью подготовки к возможным переговорам с Россией и переформатирования взаимодействия с западными лидерами. Ранее политолог Владимир Брутер выступил с мнением, что преемником Зеленского может стать главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Брутер также отмечал, что замена украинского президента входит в планы США.