По мнению политолога Владимира Брутера, власти США хотят сменить Владимира Зеленского на Валерия Залужного на посту президента УкраиныФото: Официальный сайт президента Украины
Ближайшим преемником президента Украины Владимира Зеленского может стать главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и это входит в планы США. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Безусловно, смена Зеленского на человека, похожего на Залужного, причем необязательно на Залужного, входит в планы Вашингтона. Этот вопрос будет актуальным, пока его [Зеленского] не поменяют. Сейчас [для смены] явно не время, потому что Залужный должен прийти [на пост президента] во всем белом и на все чистое», — рассказал политолог в разговоре с корреспондентом агентства. При этом Брутер отмечает, что украинский президент о своем преемнике знает и будет вынужден в будущем уступить свое место. Но спикер также говорит, что время для смены власти пока еще не пришло. Брутер отмечает, что в Вашингтоне Зеленского не любят.
Ранее о преемнике Зеленского также высказывался бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Он также отметил, что по указу США им станет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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Ближайшим преемником президента Украины Владимира Зеленского может стать главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и это входит в планы США. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Безусловно, смена Зеленского на человека, похожего на Залужного, причем необязательно на Залужного, входит в планы Вашингтона. Этот вопрос будет актуальным, пока его [Зеленского] не поменяют. Сейчас [для смены] явно не время, потому что Залужный должен прийти [на пост президента] во всем белом и на все чистое», — рассказал политолог в разговоре с корреспондентом агентства. При этом Брутер отмечает, что украинский президент о своем преемнике знает и будет вынужден в будущем уступить свое место. Но спикер также говорит, что время для смены власти пока еще не пришло. Брутер отмечает, что в Вашингтоне Зеленского не любят. Ранее о преемнике Зеленского также высказывался бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Он также отметил, что по указу США им станет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.