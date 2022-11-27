Политолог назвал преемника Зеленского, которого назначат США

Политолог Брутер: смена Зеленского на Залужного входит в планы Вашингтона

27 ноября 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

По мнению политолога Владимира Брутера, власти США хотят сменить Владимира Зеленского на Валерия Залужного на посту президента Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Ближайшим преемником президента Украины Владимира Зеленского может стать главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и это входит в планы США. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Безусловно, смена Зеленского на человека, похожего на Залужного, причем необязательно на Залужного, входит в планы Вашингтона. Этот вопрос будет актуальным, пока его [Зеленского] не поменяют. Сейчас [для смены] явно не время, потому что Залужный должен прийти [на пост президента] во всем белом и на все чистое», — рассказал политолог в разговоре с корреспондентом агентства. При этом Брутер отмечает, что украинский президент о своем преемнике знает и будет вынужден в будущем уступить свое место. Но спикер также говорит, что время для смены власти пока еще не пришло. Брутер отмечает, что в Вашингтоне Зеленского не любят. Ранее о преемнике Зеленского также высказывался бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Он также отметил, что по указу США им станет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ближайшим преемником президента Украины Владимира Зеленского может стать главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и это входит в планы США. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Безусловно, смена Зеленского на человека, похожего на Залужного, причем необязательно на Залужного, входит в планы Вашингтона. Этот вопрос будет актуальным, пока его [Зеленского] не поменяют. Сейчас [для смены] явно не время, потому что Залужный должен прийти [на пост президента] во всем белом и на все чистое», — рассказал политолог в разговоре с корреспондентом агентства. При этом Брутер отмечает, что украинский президент о своем преемнике знает и будет вынужден в будущем уступить свое место. Но спикер также говорит, что время для смены власти пока еще не пришло. Брутер отмечает, что в Вашингтоне Зеленского не любят. Ранее о преемнике Зеленского также высказывался бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Он также отметил, что по указу США им станет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.