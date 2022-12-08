Политолог Костин спрогнозировал выход России из экономического спада в 2023 году

08 декабря 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Глава ФоРГО Константин Костин рассчитывает на профессионализм правительства РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Опыт работы правительства РФ с последствиями антироссийских санкций позволит стране пережить 2023 год без экономических шоков и потрясений. Уверенность в этом выразил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), координатор экспертного совета «ЕР» Константин Костин во время дискуссии, посвященной итогам деятельности партии в 2022 году, передает корреспондент URA.RU. «На 2023 год по данным и Центрального банка и прогнозам Минэкономразвития придется пик падения экономики России. Есть большие основания предполагать, что наши экономические власти сумеют демпфировать предстоящий спад, который неизбежен при адаптации экономики к новой реальности. Надеюсь, что позитивный опыт этого года будет учтен — так же все будет происходить и в следующем году», — сказал Константин Костин. По словам политолога, отсутствие более четких прогнозов затрудняет «Единой России» и другим политическим партиям планирование избирательных кампаний как в общенациональном масштабе, так и на местах. «В каких-то регионах проблемы будут более чувствительными, а в каких-то менее. Падение экономики — это, в том числе, сокращение поступлений в бюджет и сокращение возможностей для реализации различных социальных программ и проектов. Все это приводит к сокращению потребления и ухудшению социального самочувствия. Поэтому возможна негативная коррекция рейтингов власти», — пояснил свою мысль Костин. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году — еще на 0,8%, а рост возобновится только в 2024 году. Специалисты Банк России ожидают, что спад российской экономики по итогам 2022 года составит 3-3,5%, а в следующем году — 1-4%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Опыт работы правительства РФ с последствиями антироссийских санкций позволит стране пережить 2023 год без экономических шоков и потрясений. Уверенность в этом выразил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), координатор экспертного совета «ЕР» Константин Костин во время дискуссии, посвященной итогам деятельности партии в 2022 году, передает корреспондент URA.RU. «На 2023 год по данным и Центрального банка и прогнозам Минэкономразвития придется пик падения экономики России. Есть большие основания предполагать, что наши экономические власти сумеют демпфировать предстоящий спад, который неизбежен при адаптации экономики к новой реальности. Надеюсь, что позитивный опыт этого года будет учтен — так же все будет происходить и в следующем году», — сказал Константин Костин. По словам политолога, отсутствие более четких прогнозов затрудняет «Единой России» и другим политическим партиям планирование избирательных кампаний как в общенациональном масштабе, так и на местах. «В каких-то регионах проблемы будут более чувствительными, а в каких-то менее. Падение экономики — это, в том числе, сокращение поступлений в бюджет и сокращение возможностей для реализации различных социальных программ и проектов. Все это приводит к сокращению потребления и ухудшению социального самочувствия. Поэтому возможна негативная коррекция рейтингов власти», — пояснил свою мысль Костин. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году — еще на 0,8%, а рост возобновится только в 2024 году. Специалисты Банк России ожидают, что спад российской экономики по итогам 2022 года составит 3-3,5%, а в следующем году — 1-4%.