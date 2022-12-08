В ХМАО депутат обвинил спикера думы в сокрытии сведений при подаче декларации

09 декабря 2022 в 09:10 Размер текста - 17 +

По мнению депутата думы Урая Артема Кукушкина, спикер Александр Величко не указал в декларации земельный участок Фото: Александр Мамаев © URA.RU Депутат думы Урая (ХМАО) Артем Кукушкин обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить налоговую декларацию спикера заксобрания Александра Величко. Кукушкин рассказал корреспонденту URA.RU, что Величко не указал земельный участок в урочище Луговском, который, предположительно, находится в пользовании его супруги. «Величко не указал в декларации земельный участок площадью 2,6 га, который находится в аренде у его супруги Виктории. Он расположен в урочище Луговском на территории Учинского лесничества. Я направил обращение губернатору, в департамент гражданской службы и прокурору Урая, чтобы они разобрались», — уточнил Кукушкин. По словам депутата, право на аренду земельного участка в Луговском разыгрывалось на аукционе. В декларации супруги спикера указан только земельный участок под ИЖС площадью 499 кв. м. Председатель думы Александр Величко в телефонном разговоре с корреспондентом агентства опроверг сокрытие имущества супруги в декларации. «Все имущество, которое у меня есть, оно все задекларировано. Я уже второй созыв депутат и подаю декларацию о доходах шестой раз. У моей супруги нет никакого участка в аренде, мы живем в частном доме. Я указал в декларации, что этот земельный участок находится в пользовании у жены», — прокомментировал Величко. Ранее URA.RU писало о претензиях депутатов Урая к спикеру думы из-за ремонта кабинета. Кукушкин обратился в прокуратуру с целью проверить, на какие средства проведен ремонт и закуплена мебель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Урая (ХМАО) Артем Кукушкин обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить налоговую декларацию спикера заксобрания Александра Величко. Кукушкин рассказал корреспонденту URA.RU, что Величко не указал земельный участок в урочище Луговском, который, предположительно, находится в пользовании его супруги. «Величко не указал в декларации земельный участок площадью 2,6 га, который находится в аренде у его супруги Виктории. Он расположен в урочище Луговском на территории Учинского лесничества. Я направил обращение губернатору, в департамент гражданской службы и прокурору Урая, чтобы они разобрались», — уточнил Кукушкин. По словам депутата, право на аренду земельного участка в Луговском разыгрывалось на аукционе. В декларации супруги спикера указан только земельный участок под ИЖС площадью 499 кв. м. Председатель думы Александр Величко в телефонном разговоре с корреспондентом агентства опроверг сокрытие имущества супруги в декларации. «Все имущество, которое у меня есть, оно все задекларировано. Я уже второй созыв депутат и подаю декларацию о доходах шестой раз. У моей супруги нет никакого участка в аренде, мы живем в частном доме. Я указал в декларации, что этот земельный участок находится в пользовании у жены», — прокомментировал Величко. Ранее URA.RU писало о претензиях депутатов Урая к спикеру думы из-за ремонта кабинета. Кукушкин обратился в прокуратуру с целью проверить, на какие средства проведен ремонт и закуплена мебель.