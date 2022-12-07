Кинотеатры ХМАО готовят показы второй части «Аватара» в обход санкций

08 декабря 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Мировая премьера фильма «Аватар: Путь воды» намечена на 14 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Кинотеатры в городах ХМАО планируют показать в прокате новый фильм «Аватар: Путь воды», несмотря на санкции. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере кинотеатрального бизнеса. «Ряд кинотеатров нашли способ показывать голливудские новинки, несмотря на западные санкции. Например, сейчас некоторые кинозалы крутят вторую часть „Черной Пантеры“ от „Марвел“. Причем показы начались примерно через две недели после мировой премьеры. Сейчас кинотеатры работают над тем, чтобы показать вторую часть „Аватара“. Вероятно, примерно через такой же промежуток времени после основной премьеры», — делится инсайдер. Согласно афише кинотеатров «Киностар» в Ханты-Мансийске, «Galaxy Star» в Нижневартовске, а также «Мир» и «Вершина» в Сургуте, в кинозалах действительно показывают вторую часть «Черной Пантеры». При этом в кинотеатрах «Мир» и «Galaxy Star», журналисту агентства подтвердили, что планируют показывать у себя и новый фильм Джеймса Кэмерона. «Второй „Аватар“ будет, но когда не подскажу. Дату еще не афишировали. У нас есть „ВКонтакте“ страница, там выложат информацию», — сообщили по телефону в кассе «Galaxy Star». Ранее URA.RU рассказывало, что в кинотеатрах ХМАО начали показывать новый фильм про Бэтмена. Его, как и прокат других голливудских новинок, иностранные кинокомпании отменили в России в рамках санкционного давления. Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кинотеатры в городах ХМАО планируют показать в прокате новый фильм «Аватар: Путь воды», несмотря на санкции. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере кинотеатрального бизнеса. «Ряд кинотеатров нашли способ показывать голливудские новинки, несмотря на западные санкции. Например, сейчас некоторые кинозалы крутят вторую часть „Черной Пантеры“ от „Марвел“. Причем показы начались примерно через две недели после мировой премьеры. Сейчас кинотеатры работают над тем, чтобы показать вторую часть „Аватара“. Вероятно, примерно через такой же промежуток времени после основной премьеры», — делится инсайдер. Согласно афише кинотеатров «Киностар» в Ханты-Мансийске, «Galaxy Star» в Нижневартовске, а также «Мир» и «Вершина» в Сургуте, в кинозалах действительно показывают вторую часть «Черной Пантеры». При этом в кинотеатрах «Мир» и «Galaxy Star», журналисту агентства подтвердили, что планируют показывать у себя и новый фильм Джеймса Кэмерона. «Второй „Аватар“ будет, но когда не подскажу. Дату еще не афишировали. У нас есть „ВКонтакте“ страница, там выложат информацию», — сообщили по телефону в кассе «Galaxy Star». Ранее URA.RU рассказывало, что в кинотеатрах ХМАО начали показывать новый фильм про Бэтмена. Его, как и прокат других голливудских новинок, иностранные кинокомпании отменили в России в рамках санкционного давления. Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.