Политолог назвал два сценария свержения Зеленского

08 декабря 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине может закончиться из-за того, что Зеленский лишится военной помощи от США, считает политолог Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Существует два сценария начала государственного переворота на Украине, который приведет к свержению действующего президента Владимира Зеленского. Первый — обвинение украинского лидера в коррупции, второй — проигрыш Киева в спецоперации. Об этом заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Если бы разыгрывали карты, что он [Зеленский] стал нерукопожатным политиком, начались бы обвинения Зеленского в коррупции и еще что-то, и можно было бы говорить о перевороте», — сказал эксперт в разговоре с Пятым каналом. Говоря о втором сценарии, он отметил, что, в случае проигрыша Украины в СВО, общественности нужен будет «козел отпущения». Им и станет Зеленский, который после всех событий потеряет свой президентский пост. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива уже сообщал о планах националистических отрядов по свержению Зеленского. Канадское издания Global Research сообщало, что украинский лидер попал в ловушку США. Дело в том, что, если президент лишится военной помощи от Штатов, то его свергнет собственный народ. Отмечалось, что ближайшим преемником президента Украины Владимира Зеленского может стать главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Существует два сценария начала государственного переворота на Украине, который приведет к свержению действующего президента Владимира Зеленского. Первый — обвинение украинского лидера в коррупции, второй — проигрыш Киева в спецоперации. Об этом заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Если бы разыгрывали карты, что он [Зеленский] стал нерукопожатным политиком, начались бы обвинения Зеленского в коррупции и еще что-то, и можно было бы говорить о перевороте», — сказал эксперт в разговоре с Пятым каналом. Говоря о втором сценарии, он отметил, что, в случае проигрыша Украины в СВО, общественности нужен будет «козел отпущения». Им и станет Зеленский, который после всех событий потеряет свой президентский пост. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива уже сообщал о планах националистических отрядов по свержению Зеленского. Канадское издания Global Research сообщало, что украинский лидер попал в ловушку США. Дело в том, что, если президент лишится военной помощи от Штатов, то его свергнет собственный народ. Отмечалось, что ближайшим преемником президента Украины Владимира Зеленского может стать главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.