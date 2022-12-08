В ЕС отказались признавать загранпаспорта части россиян

Совет ЕС утвердил решение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на территории новых регионов РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается на сайте Евросоюза.
«Российские проездные документы, выданные в занятых Россией регионах Украины или на отколовшихся территориях Грузии или лицам, проживающим в них, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны», — говорится в заявлении ЕС. Отмечается, что загранпаспорта, полученные на этих территориях, не признаются государствами-членами ЕС.
Россия присоединила новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области — в результате референдумов. Граждане этих территорий проголосовали за присоединение к РФ.
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Совет ЕС утвердил решение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на территории новых регионов РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается на сайте Евросоюза. «Российские проездные документы, выданные в занятых Россией регионах Украины или на отколовшихся территориях Грузии или лицам, проживающим в них, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны», — говорится в заявлении ЕС. Отмечается, что загранпаспорта, полученные на этих территориях, не признаются государствами-членами ЕС. Россия присоединила новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области — в результате референдумов. Граждане этих территорий проголосовали за присоединение к РФ.