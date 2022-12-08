В ЕС отказались признавать загранпаспорта части россиян

Евросоюз не будет принимать загранпаспорта, полученные в новых регионах РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Екатеринбург, загранпаспорт, путешествия, туристическая поездка, туризм, заграничный паспорт, американская виза, визовый режим
Документ не будут признавать, если он выдан в Донбассе Фото:

Совет ЕС утвердил решение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на территории новых регионов РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается на сайте Евросоюза.

«Российские проездные документы, выданные в занятых Россией регионах Украины или на отколовшихся территориях Грузии или лицам, проживающим в них, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны», — говорится в заявлении ЕС. Отмечается, что загранпаспорта, полученные на этих территориях, не признаются государствами-членами ЕС.

Россия присоединила новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области — в результате референдумов. Граждане этих территорий проголосовали за присоединение к РФ.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Совет ЕС утвердил решение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на территории новых регионов РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается на сайте Евросоюза. «Российские проездные документы, выданные в занятых Россией регионах Украины или на отколовшихся территориях Грузии или лицам, проживающим в них, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны», — говорится в заявлении ЕС. Отмечается, что загранпаспорта, полученные на этих территориях, не признаются государствами-членами ЕС. Россия присоединила новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области — в результате референдумов. Граждане этих территорий проголосовали за присоединение к РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...