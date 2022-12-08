Трамп назвал обмен пленными с РФ «тупым» позором для США 09 декабря 2022 в 01:59 Размер текста - 17 + По мнению Трампа, Грайнер была недостойна обмена из-за своей позиции Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Обмен осужденной в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в США россиянина Виктора Бута является «тупым» и «непатриотичным» позором для Штатов. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп. «Какой „тупой“ и непатриотичный позор для США», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Экс-президент считает сделку неравнозначной. На это, по его мнению, указывают тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая, как указал Трамп, «ненавидит страну». Ранее схожую позицию озвучил экс-советник Трампа Джон Болтон. По его словам, обмен осужденных Бриттни Грайнер на Виктора Бута между Россией и США является ошибкой Штатов и победой для России. Сделка произошла в четверг. Уже вечером Бут в телефонном разговоре с семьей сообщил, что у него все нормально. По словам бывшего пленного, он уже находится на территории России. Обмен осужденной в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в США россиянина Виктора Бута является «тупым» и «непатриотичным» позором для Штатов. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп. «Какой „тупой“ и непатриотичный позор для США», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Экс-президент считает сделку неравнозначной. На это, по его мнению, указывают тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая, как указал Трамп, «ненавидит страну». Ранее схожую позицию озвучил экс-советник Трампа Джон Болтон. По его словам, обмен осужденных Бриттни Грайнер на Виктора Бута между Россией и США является ошибкой Штатов и победой для России. Сделка произошла в четверг. Уже вечером Бут в телефонном разговоре с семьей сообщил, что у него все нормально. По словам бывшего пленного, он уже находится на территории России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям