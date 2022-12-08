В ХМАО ищут разнорабочих на вахту в Донбассе с зарплатой до 180 тысяч рублей

В ХМАО открыты вакансии для разнорабочих в Донбассе. Соискателям предлагают заработную плату от 141 тыс. до 181 тыс. рублей, сообщается на сайте Avito.
«Требуются разнорабочие с обучением на монтаж сантехнических систем. Принимаем участие в восстановлении социальных объектов в ДНР/ЛНР. (Мариуполь и др. города)», — сообщает работодатель в объявлении.
Рабочим предоставляется бесплатное жилье в вагонном городке, питание и компенсация проезда по завершению вахты в два месяца. Тем, кто решит продлить контракт будет выплачена дополнительная сумма в 28 тыс. рублей на межвахтовый период.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО ищут дорожных рабочих для работы в Донбассе. Претендентам готовы платить от 90 тыс. до 180 тыс. рублей.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/HantyMoney