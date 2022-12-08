08 декабря 2022

В ХМАО ищут разнорабочих на вахту в Донбассе с зарплатой до 180 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске ищут разнорабочих для работы вахтовым методом в Донбассе Фото:

В ХМАО открыты вакансии для разнорабочих в Донбассе. Соискателям предлагают заработную плату от 141 тыс. до 181 тыс. рублей, сообщается на сайте Avito.

«Требуются разнорабочие с обучением на монтаж сантехнических систем. Принимаем участие в восстановлении социальных объектов в ДНР/ЛНР. (Мариуполь и др. города)», — сообщает работодатель в объявлении.

Рабочим предоставляется бесплатное жилье в вагонном городке, питание и компенсация проезда по завершению вахты в два месяца. Тем, кто решит продлить контракт будет выплачена дополнительная сумма в 28 тыс. рублей на межвахтовый период.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО ищут дорожных рабочих для работы в Донбассе. Претендентам готовы платить от 90 тыс. до 180 тыс. рублей.

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В ХМАО открыты вакансии для разнорабочих в Донбассе. Соискателям предлагают заработную плату от 141 тыс. до 181 тыс. рублей, сообщается на сайте Avito. «Требуются разнорабочие с обучением на монтаж сантехнических систем. Принимаем участие в восстановлении социальных объектов в ДНР/ЛНР. (Мариуполь и др. города)», — сообщает работодатель в объявлении. Рабочим предоставляется бесплатное жилье в вагонном городке, питание и компенсация проезда по завершению вахты в два месяца. Тем, кто решит продлить контракт будет выплачена дополнительная сумма в 28 тыс. рублей на межвахтовый период. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО ищут дорожных рабочих для работы в Донбассе. Претендентам готовы платить от 90 тыс. до 180 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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