В ХМАО ищут разнорабочих на вахту в Донбассе с зарплатой до 180 тысяч рублей

09 декабря 2022 в 06:25 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске ищут разнорабочих для работы вахтовым методом в Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО открыты вакансии для разнорабочих в Донбассе. Соискателям предлагают заработную плату от 141 тыс. до 181 тыс. рублей, сообщается на сайте Avito. «Требуются разнорабочие с обучением на монтаж сантехнических систем. Принимаем участие в восстановлении социальных объектов в ДНР/ЛНР. (Мариуполь и др. города)», — сообщает работодатель в объявлении. Рабочим предоставляется бесплатное жилье в вагонном городке, питание и компенсация проезда по завершению вахты в два месяца. Тем, кто решит продлить контракт будет выплачена дополнительная сумма в 28 тыс. рублей на межвахтовый период. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО ищут дорожных рабочих для работы в Донбассе. Претендентам готовы платить от 90 тыс. до 180 тыс. рублей.

В ХМАО открыты вакансии для разнорабочих в Донбассе. Соискателям предлагают заработную плату от 141 тыс. до 181 тыс. рублей, сообщается на сайте Avito. «Требуются разнорабочие с обучением на монтаж сантехнических систем. Принимаем участие в восстановлении социальных объектов в ДНР/ЛНР. (Мариуполь и др. города)», — сообщает работодатель в объявлении. Рабочим предоставляется бесплатное жилье в вагонном городке, питание и компенсация проезда по завершению вахты в два месяца. Тем, кто решит продлить контракт будет выплачена дополнительная сумма в 28 тыс. рублей на межвахтовый период. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО ищут дорожных рабочих для работы в Донбассе. Претендентам готовы платить от 90 тыс. до 180 тыс. рублей.