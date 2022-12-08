В Генпрокуратуре раскрыли ущерб РФ от коррупции

Генпрокурор Краснов: ущерб от коррупции за два года превысил 100 млрд рублей

09 декабря 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

За 2022 год ущерб от коррупции составил 37,6 млрд рублей, сообщил Краснов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Общий ущерб России от коррупции за два года превысил 100 млрд рублей. Об этом заявил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «Установленный за последние два года ущерб от коррупционных преступлений в России составил более 100 млрд рублей. Только за девять месяцев этого года размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд рублей», — сказал Краснов в интервью ТАСС. Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что россияне перестали интересоваться коррупцией. По его словам, граждане России перестали сталкивать с коррупционными преступлениями на бытовом уровне.

Общий ущерб России от коррупции за два года превысил 100 млрд рублей. Об этом заявил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «Установленный за последние два года ущерб от коррупционных преступлений в России составил более 100 млрд рублей. Только за девять месяцев этого года размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд рублей», — сказал Краснов в интервью ТАСС. Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что россияне перестали интересоваться коррупцией. По его словам, граждане России перестали сталкивать с коррупционными преступлениями на бытовом уровне.