08 декабря 2022

В Генпрокуратуре раскрыли ущерб РФ от коррупции

Генпрокурор Краснов: ущерб от коррупции за два года превысил 100 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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За 2022 год ущерб от коррупции составил 37,6 млрд рублей, сообщил Краснов Фото:

Общий ущерб России от коррупции за два года превысил 100 млрд рублей. Об этом заявил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Установленный за последние два года ущерб от коррупционных преступлений в России составил более 100 млрд рублей. Только за девять месяцев этого года размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд рублей», — сказал Краснов в интервью ТАСС.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что россияне перестали интересоваться коррупцией. По его словам, граждане России перестали сталкивать с коррупционными преступлениями на бытовом уровне.

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Общий ущерб России от коррупции за два года превысил 100 млрд рублей. Об этом заявил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «Установленный за последние два года ущерб от коррупционных преступлений в России составил более 100 млрд рублей. Только за девять месяцев этого года размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд рублей», — сказал Краснов в интервью ТАСС. Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что россияне перестали интересоваться коррупцией. По его словам, граждане России перестали сталкивать с коррупционными преступлениями на бытовом уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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