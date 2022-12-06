Член СПЧ Кабанов: россиян перестала интересовать коррупция

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Коррупция ушла из области главных проблем в России, заявил Кирилл Кабанов Фото:

На фоне уменьшения случаев, когда граждане России сталкиваются с коррупцией на бытовом уровне, степень интереса к этой теме у россиян неизбежно падает. Об этом сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.

«Тема коррупции ушла из топ-10 главных проблем в России. То есть эта проблема стала интересовать граждан меньше», — цитирует Кирилла Кабанова РИА Новости. По его словам, изменение управленческих и регулирующих процедур позволило добиться снижения коррупции на бытовом уровне и общего интереса к этой теме. Кабанов подчеркнул, что снижение интереса к коррупции и начало спецоперации никак не связано.

Ранее президент России Владимир Путин определил жесткое пресечение коррупции, как одну из главных задач МВД РФ. Также российский президент распорядился о создании органов по борьбе с коррупцией в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области, передает RT.

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На фоне уменьшения случаев, когда граждане России сталкиваются с коррупцией на бытовом уровне, степень интереса к этой теме у россиян неизбежно падает. Об этом сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. «Тема коррупции ушла из топ-10 главных проблем в России. То есть эта проблема стала интересовать граждан меньше», — цитирует Кирилла Кабанова РИА Новости. По его словам, изменение управленческих и регулирующих процедур позволило добиться снижения коррупции на бытовом уровне и общего интереса к этой теме. Кабанов подчеркнул, что снижение интереса к коррупции и начало спецоперации никак не связано. Ранее президент России Владимир Путин определил жесткое пресечение коррупции, как одну из главных задач МВД РФ. Также российский президент распорядился о создании органов по борьбе с коррупцией в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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