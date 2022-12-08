Женщине из ЯНАО дважды отказали в пособии из-за МФЦ

Жительнице Надыма (ЯНАО) в пенсионном фонде дважды отказывали в пособии по беременности и родам из-за неправильно оформленных в МФЦ документов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона.
«Установлено, что специалистами учреждения документы о назначении заявительнице пособия по беременности и родам оформлялись ненадлежащим образом, в связи с чем пенсионным фондом женщине дважды отказано в указанной выплате. По представлению надымской городской прокуратуры назначена выплата пособия», — говорится в сообщении.
Также в сообщении сказано, что виновные работники надымского МФЦ привлечены к ответственности. Им грозит штраф.
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