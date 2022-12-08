08 декабря 2022

Курганцев удивило поручение мэра залить корты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замороженная стройка стадиона на территории школы №5. Курган, корт, стадион
В мэрии отметили, что письмо, связанное с заливкой кортов, носит рекомендательный характер Фото:

Жителям Кургана и организациям, которые управляют многоквартирными домами, пришло письмо от властей с поручением мэра Елены Ситниковой залить катки на кортах, находящиеся во дворах. Автор telegram-канала «Обыкновенный Курганист» Андрей Вагин удивился, что заливать катки должны за счет жителей.

«На днях председателей ТСЖ, ТСН и ЖСК пытались озадачить заливкой кортов. За чей счет как вы думаете? Правильно… ТСЖ, ТСН, ЖСК и жителей домов», — написал Вагин.

К посту он прикрепил копию письма, полученного от городского департамента ЖКХ. В документе указано, что по поручению главы города председателям необходимо привести в надлежащий вид и залить катки, находящиеся на территории домов. «Письмо носит рекомендательный характер. Корты, которые расположены на территориях многоквартирных домов, — это зона ответственности управляющих компаний и собственников помещений МКД. По желанию жильцов и УК корты могут быть залиты и превращены в катки на весь зимний период для того, чтобы дети смогли с пользой провести свой досуг на свежем воздухе», — объяснили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

Ранее стало известно, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил попросить предпринимателей региона украсить свои организации к Новому году. В муниципалитетах местные власти объявили конкурсы на лучшее украшение к Новому году зданий и территорий.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все главные новости Курганской области в telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Жителям Кургана и организациям, которые управляют многоквартирными домами, пришло письмо от властей с поручением мэра Елены Ситниковой залить катки на кортах, находящиеся во дворах. Автор telegram-канала «Обыкновенный Курганист» Андрей Вагин удивился, что заливать катки должны за счет жителей. «На днях председателей ТСЖ, ТСН и ЖСК пытались озадачить заливкой кортов. За чей счет как вы думаете? Правильно… ТСЖ, ТСН, ЖСК и жителей домов», — написал Вагин. К посту он прикрепил копию письма, полученного от городского департамента ЖКХ. В документе указано, что по поручению главы города председателям необходимо привести в надлежащий вид и залить катки, находящиеся на территории домов. «Письмо носит рекомендательный характер. Корты, которые расположены на территориях многоквартирных домов, — это зона ответственности управляющих компаний и собственников помещений МКД. По желанию жильцов и УК корты могут быть залиты и превращены в катки на весь зимний период для того, чтобы дети смогли с пользой провести свой досуг на свежем воздухе», — объяснили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Ранее стало известно, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил попросить предпринимателей региона украсить свои организации к Новому году. В муниципалитетах местные власти объявили конкурсы на лучшее украшение к Новому году зданий и территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...