Губернатор Шумков дал особое поручение курганскому бизнесу

Глава Курганской области поручил предпринимателям украсить к Новому году кафе и магазины

09 декабря 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков попросил курганских предпринимателей создать праздничное настроение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил предпринимателям региона украсить свои организации к Новому году. По мнению главы региона, это создаст праздничное настроение в каждом городе и округе. Информация опубликована в официальном telegram-канале областного правительства. «Правительство Курганской области и муниципальные власти просят принять меры, чтобы ваши магазины, кафе, производственные предприятия, иные организации и учреждения, объекты жилищного фонда были достойно украшены к Новому году. Это поможет создать праздничное настроение не только вам, но и вашим гостям и клиентам», — говорится в обращении губернатора, которое опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально». Подготовка к праздникам идет во всех муниципалитетах региона. В правительстве области подчеркнули, что местные власти объявили конкурсы на лучшее украшение к Новому году зданий и территорий. Ранее URA.RU писало, что курганские власти решили не тратить деньги из бюджета на подготовку к Новому году. Заложенные на иллюминацию и украшения средства власти перенаправили на покупку экипировки для мобилизованных. Эту инициативу поддержали все главы муниципалитетов. В частности, в Кургане отменили салют 31 декабря.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил предпринимателям региона украсить свои организации к Новому году. По мнению главы региона, это создаст праздничное настроение в каждом городе и округе. Информация опубликована в официальном telegram-канале областного правительства. «Правительство Курганской области и муниципальные власти просят принять меры, чтобы ваши магазины, кафе, производственные предприятия, иные организации и учреждения, объекты жилищного фонда были достойно украшены к Новому году. Это поможет создать праздничное настроение не только вам, но и вашим гостям и клиентам», — говорится в обращении губернатора, которое опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально». Подготовка к праздникам идет во всех муниципалитетах региона. В правительстве области подчеркнули, что местные власти объявили конкурсы на лучшее украшение к Новому году зданий и территорий. Ранее URA.RU писало, что курганские власти решили не тратить деньги из бюджета на подготовку к Новому году. Заложенные на иллюминацию и украшения средства власти перенаправили на покупку экипировки для мобилизованных. Эту инициативу поддержали все главы муниципалитетов. В частности, в Кургане отменили салют 31 декабря.