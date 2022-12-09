Москвичи сравнили взрывы в «Меге» с сильным землетрясением

Москвичка рассказала, как проснулась от взрывов в горящем ТЦ «Мега»

09 декабря 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Звуки от взрывов в ТЦ «Мега» в Химках пронеслись по городу, сообщают очевидцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Химок сравнили взрывы от пожара в ТЦ «Мега Химки» с землетрясением. Своими впечатлениями они поделились с журналистами. «Я проснулась в 6:18 от сильного грохота, и трясло сильно кровать, как при землетрясении. Разгорелся быстро, буквально за 10—15 минут», — рассказала жительница Химок Анастасия « Газете.Ru ». Другой очевидец рассказал, что с начала пожара сработала система оповещения, а сами Химки были сильно задымлены. «Дойдя до ТЦ „Мега Химки“,<…> обратил внимание на дым. Сквозь дым стало проявляться пламя. Работали системы оповещения», — рассказал местный житель Никита. Он также отметил, что в момент взрыва краски тряслись окна. Пожар произошел в 6 утра (по Мск). URA.RU приводило основные моменты с данного происшествия. Сообщается, что в ходе инцидента погиб один человек. Рассматривается несколько версий произошедшего — поджог, а также короткое замыкание.

Жители Химок сравнили взрывы от пожара в ТЦ «Мега Химки» с землетрясением. Своими впечатлениями они поделились с журналистами. «Я проснулась в 6:18 от сильного грохота, и трясло сильно кровать, как при землетрясении. Разгорелся быстро, буквально за 10—15 минут», — рассказала жительница Химок Анастасия «Газете.Ru». Другой очевидец рассказал, что с начала пожара сработала система оповещения, а сами Химки были сильно задымлены. «Дойдя до ТЦ „Мега Химки“,<…> обратил внимание на дым. Сквозь дым стало проявляться пламя. Работали системы оповещения», — рассказал местный житель Никита. Он также отметил, что в момент взрыва краски тряслись окна. Пожар произошел в 6 утра (по Мск). URA.RU приводило основные моменты с данного происшествия. Сообщается, что в ходе инцидента погиб один человек. Рассматривается несколько версий произошедшего — поджог, а также короткое замыкание.