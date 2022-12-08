Турция заменит в Тюмени европейские бренды одежды и оборудования

Турецкие бренды одежды в Тюмени известны, но их фирменных магазинов пока нет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Турецкие бизнесмены готовы заполнить пустоту, которая образовалась на тюменском рынке с уходом европейских компаний. Об этом URA.RU рассказал директор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов. Взамен турки готовы покупать местные продукты питания и другие товары.

«Нам в первую очередь интересно заменить ушедшие бренды одежды. Второе по важности — найти замену европейскому оборудованию. Например, в Турции есть производитель лифтов, не хуже известного европейского бренда, который недавно попрощался с Россией», — пояснил Пуртов

Еще одной статьей импорта может стать техника для сельского хозяйства. Так же из Азии готовы поставлять продукты питания. Но Тюмень интересуют только те компании, у которых нет конкурентов местного производства, подчеркнул Пуртов. Развитию сотрудничества поможет соглашение, которое правительство региона подписало с русско-турецким торговым домом «Рост».

Ранее агентство рассказывало, какие препятствия могут возникнуть у Тюменского бизнеса при продвижении на Восток. Главный блок — слишком сложная и дорогая логистика.