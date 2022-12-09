Танкисты первой Славянской бригады отправили снаряды по украинским укреплениям в Авдеевке с надписями «Наш Донецк», «Подарок для ВСУ»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Танкисты первой Славянской бригады отправили снаряды по украинским укреплениям в Авдеевке с надписью «Подарок для ВСУ». Информацию об этом приводит корреспондент URA.RU.

«Танкисты первой Славянской бригады своей боевой работой несут возмездие войскам Украины за недавний обстрел Донецка», — сообщил корреспондент агентства. Он уточнил, что снаряды были с несколькими надписями: «За наш Донецк», «Подарок для ВСУ от всех, кто стоял за земли Донецка» и другими.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка 6 декабря. Корреспондент URA.RU рассказал, что среди тех, кто попал под этот обстрел и первыми оказал помощь пострадавшим, оказались танкисты Славянской бригады с позывными: Татарин, Богдан, Макс. Еще до приезда МЧС, они помогали потерпевшим.

Танкисты первой Славянской бригады отправили снаряды по украинским укрепления в Авдеевке с различными надписями Фото: URA.RU