Танкисты ВС РФ под Донецком отправили «подарочные» ракеты для ВСУ. Фото

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Танкисты первой Славянской бригады отправили снаряды по украинским укреплениям в Авдеевке с надписями «Наш Донецк», «Подарок для ВСУ»
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Танкисты первой Славянской бригады отправили снаряды по украинским укреплениям в Авдеевке с надписью «Подарок для ВСУ». Информацию об этом приводит корреспондент URA.RU.

«Танкисты первой Славянской бригады своей боевой работой несут возмездие войскам Украины за недавний обстрел Донецка», — сообщил корреспондент агентства. Он уточнил, что снаряды были с несколькими надписями: «За наш Донецк», «Подарок для ВСУ от всех, кто стоял за земли Донецка» и другими.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка 6 декабря. Корреспондент URA.RU рассказал, что среди тех, кто попал под этот обстрел и первыми оказал помощь пострадавшим, оказались танкисты Славянской бригады с позывными: Татарин, Богдан, Макс. Еще до приезда МЧС, они помогали потерпевшим.

Танкисты первой Славянской бригады отправили снаряды по украинским укрепления в Авдеевке с различными надписями
Фото:

Танкисты первой Славянской бригады отправили снаряды по украинским укрепления в Авдеевке с различными надписями
Фото:
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Танкисты первой Славянской бригады отправили снаряды по украинским укреплениям в Авдеевке с надписью «Подарок для ВСУ». Информацию об этом приводит корреспондент URA.RU. «Танкисты первой Славянской бригады своей боевой работой несут возмездие войскам Украины за недавний обстрел Донецка», — сообщил корреспондент агентства. Он уточнил, что снаряды были с несколькими надписями: «За наш Донецк», «Подарок для ВСУ от всех, кто стоял за земли Донецка» и другими. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка 6 декабря. Корреспондент URA.RU рассказал, что среди тех, кто попал под этот обстрел и первыми оказал помощь пострадавшим, оказались танкисты Славянской бригады с позывными: Татарин, Богдан, Макс. Еще до приезда МЧС, они помогали потерпевшим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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