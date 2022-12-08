В Курганской области будут разводить благородных оленей

В курганском округе будут разводить подвид благородных оленей (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Шатровского муниципального округа (Курганская область) Леонид Рассохин заявил, что на территории муниципалитета будут разводить подвид благородных оленей. Об этом он сообщил во время прямой трансляции в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«На следующий год реализуется проект по выращиванию маралов (подвид благородных оленей). Сейчас мы активно привлекаем инвесторов. Для Курганской области это совершенно новое направление», — рассказал Рассохин.

Глава округа также сообщил, что под проект выделено около 600 гектар. На данный момент поставляют около 1 000 голов рогатых животных. Рассохин пояснил, что планируется расширить количество оленей до 3 000 голов. Для проекта уже закуплено оборудование и строятся вольеры для содержания животных. Сообщается, что маралы один из самых распространенных подвидов благородных оленей в России. Вес животного может достигнуть до 400 кг. Глава Шатровского округа Рассохин пояснил, что панты (рога маралов) являются очень ценной продукцией, которую поставляют в другие страны. Их используют как сырье для производства биостимулятора.

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