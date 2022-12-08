В Курганской области будут разводить благородных оленей

Глава Шатровского муниципального округа (Курганская область) Леонид Рассохин заявил, что на территории муниципалитета будут разводить подвид благородных оленей. Об этом он сообщил во время прямой трансляции в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».
«На следующий год реализуется проект по выращиванию маралов (подвид благородных оленей). Сейчас мы активно привлекаем инвесторов. Для Курганской области это совершенно новое направление», — рассказал Рассохин.
Глава округа также сообщил, что под проект выделено около 600 гектар. На данный момент поставляют около 1 000 голов рогатых животных. Рассохин пояснил, что планируется расширить количество оленей до 3 000 голов. Для проекта уже закуплено оборудование и строятся вольеры для содержания животных. Сообщается, что маралы один из самых распространенных подвидов благородных оленей в России. Вес животного может достигнуть до 400 кг. Глава Шатровского округа Рассохин пояснил, что панты (рога маралов) являются очень ценной продукцией, которую поставляют в другие страны. Их используют как сырье для производства биостимулятора.
Ранее URA.RU писало, что курганцу дали микрозайм на разведение червей. Житель города Шумиха Виталий Варин получил деньги на развитие рыболовного бизнеса.
Все главные новости Курганской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45