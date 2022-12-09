Еврокомиссия раскрыла, как лишит российских олигархов денег и имущества

Еврокомиссия планирует лишать имущества российских олигархов за обход санкций
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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
ЕК собирается лишать имущества российских олигархов за обход санкций, которые ввели после начала СВО на Украине Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Еврокомиссия собирается лишить российских олигархов их имущества, обвинив в обходе антироссийских санкций. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

«У нас есть новое развитие [в обходе санкций] и станет возможно криминализировать обход санкций и получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний», — заявил он. Его слова приводит ТАСС.

Страны Запада начали активно вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия будет наказывать тюрьмой за обход санкций. Там уточнили, что нарушение санкций ЕС — серьезное уголовное преступление.

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Еврокомиссия собирается лишить российских олигархов их имущества, обвинив в обходе антироссийских санкций. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс. «У нас есть новое развитие [в обходе санкций] и станет возможно криминализировать обход санкций и получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний», — заявил он. Его слова приводит ТАСС. Страны Запада начали активно вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия будет наказывать тюрьмой за обход санкций. Там уточнили, что нарушение санкций ЕС — серьезное уголовное преступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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