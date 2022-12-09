Еврокомиссия раскрыла, как лишит российских олигархов денег и имущества

Еврокомиссия планирует лишать имущества российских олигархов за обход санкций

09 декабря 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

ЕК собирается лишать имущества российских олигархов за обход санкций, которые ввели после начала СВО на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Еврокомиссия собирается лишить российских олигархов их имущества, обвинив в обходе антироссийских санкций. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс. «У нас есть новое развитие [в обходе санкций] и станет возможно криминализировать обход санкций и получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний», — заявил он. Его слова приводит ТАСС. Страны Запада начали активно вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия будет наказывать тюрьмой за обход санкций. Там уточнили, что нарушение санкций ЕС — серьезное уголовное преступление.

Еврокомиссия собирается лишить российских олигархов их имущества, обвинив в обходе антироссийских санкций. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс. «У нас есть новое развитие [в обходе санкций] и станет возможно криминализировать обход санкций и получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний», — заявил он. Его слова приводит ТАСС. Страны Запада начали активно вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия будет наказывать тюрьмой за обход санкций. Там уточнили, что нарушение санкций ЕС — серьезное уголовное преступление.